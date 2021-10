Duchové navštívili brněnskou zoo. Na Mniší hoře slavili Halloween

/FOTO/ Máámíííí, mě bolí noha, špulí červené rty osmiletá čarodějka na ženu, jejíž tvář je pomalovaná do podoby kostry. „V Praze tě nebolely. A to je to tam mnohem větší,“ pronáší k dceři dospělá čarodějnice. Tedy ne skutečná. Návštěvníci brněnské zoo dnes na Mniší hoře slavili Halloween.

Návštěvníci brněnské zoo slavili na Mniší hoře Halloween. | Foto: Zoo Brno

Tygr zpoza skla líně hledí na děvče ve špičaté čepici. Že na něj cení zuby malá čarodějnice jej zajímá pramálo. „Chodíme sem skoro každý rok. Letos bychom rádi… Natálko, nech to toho. Pojď ke mně… Letos bychom rádi vyhráli soutěž o nejhezčí dýni,“ vysvětluje Alena Horáková, zatímco její ratolest k ní pomalu hopsá. I další čarodějnice, zaklínači, upíři nebo zombie drží v ruce kudly a lačně je zabodávají o měkkých těl dýní. Všichni chtějí to samé. Vykrojit tu nejhezčí a vyhrát soutěž. „Ty byly jako každý rok pro zájemce zdarma, své výtvory si pak mohli návštěvníci odnést domů, nebo je nechat jako podzimní výzdobu areálu zahrady. Jsme rádi, že si lidé tuto akci oblíbili a pravidelně ji navštěvují. Mniší hora je v podzimním období ideálním místem pro rodinný výlet. V letošním roce jsme byli spokojeni také se zářijovou návštěvností, kdy do zahrady dorazilo třicet tisíc lidí, což je rekord za posledních patnáct let,“ komentuje návštěvnost mluvčí Zoo Brno Monika Brindzáková. Pacienty léčí chůzí pískem: u svaté Anny v Brně mají nový rehabilitační chodník Přečíst článek › Dýně jsou hotové. Desítky oranžových obličejů se šklebí na všechny. Jít se podívat na zvířata, kdepak, další na programu je film a kouzelník…