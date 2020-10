Po víc než roce se do Bohunické ulice vrátí "život". Už za necelé tři týdny. Dělníci dokončují rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici, která spojuje Bohunice a Horní Heršpice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Ulici předčasně využijí řidiči i chodci. „Část stavby by se mohla pro chodce i dopravu zprovoznit ještě před získáním kolaudačního souhlasu, děláme tedy maximum pro to, aby lidé mohli silnici využívat co nejdříve,“ uvedl brněnský radní David Grund. Na ulici lidé vstoupí už 18. listopadu.