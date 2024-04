První, co lidé uvidí, když v Brně vystoupí z vlaku. Známe plány Nové Zvonařky

Jedná se o prestižní certifikaci, která je celosvětově uznávaným standardem pro hodnocení kvality vnitřního prostředí budov s ohledem na zdraví a pohodu. „Je velkým milníkem, že první rezidenční projekt v republice získal certifikaci Well Platinum. Budoucnost šetrné výstavby a zdravého životního prostředí leží i v rukou developerů a stran zapojených do těchto projektů," uvedla Petra Fišer z Ruby Project Management, jenž s CTP na získání certifikace spolupracoval.

V Domeq nabízí byty různých velikostí. „Menší jsou vhodné například pro mladé lidi na začátku jejich kariéry nebo pro ty, kteří pracují poblíž a nechtějí řešit dojíždění. Větší jednotky využijí mladé rodiny, které ocení bohaté služby včetně komunitní zahrady, společenských prostor, podzemního parkování a dalšího," zmínil Mikš. V lobby mohou obyvatelé třeba využít odpočinkovou zónu s pítkem a knihovnu.

Kvalitní vzduch

Budova je vybavená klimatizací a rekuperací (zpětné získávání energie, obvykle tepla - pozn. red.) pro efektivní větrání prostor a zachování tepla. „S nadstandardně kvalitním dodávaným vzduchem díky vyšší filtraci," doplnil Mikš.

Nová moderní loděnice pro kanoisty v Brně. S výhledem na stavbu VMO Žabovřeská

Podle realitního makléře Roberta Schmidta je nyní tlak na to, aby byla energetická náročnost bytů minimální a náklady co nejmenší. To se odráží i na ceně. „Dneska je rekuperace a další. Proto byty musí být čím dál dražší. Aby tam byly nové technologie," sdělil Schmidt.

Nastavení na telefonu

Člověk pak může technologie řídit například pomocí dálkového ovládání. „Z telefonu si nastaví teplotu, aby měl v bytě, když je pryč, dvanáct stupňů, a když se bude vracet, aby tam měl zase dvacet," přiblížil realitní makléř.

VIDEO: Zmatky u omezení na Kníničské v Brně. Navigace vede řidiče do zákazu

Mezi stavby s moderními prvky se řadí například před pár lety dostavěná Rezidence Gajdošova v Židenicích. „Je tam například recyklace vzduchu," uvedl příklad Schmidt.

Brněnský ekonom Petr Pelc míní, že pro většinu stavebníků nebo developerů znamenají jakékoliv podobné prvky zvyšování nákladů, které se promítnou do prodejní ceny, a také snížení okruhu žadatelů nebo potenciálních klientů. „Takové bydlení je pouze pro ty, kteří tím získají povědomí něčeho pozitivního do budoucna. V současné době je ekonomicky daleko výhodnější tomuto nepřihlížet a opravdu tvrdě minimalizovat náklady," zamýšlel se ekonom.

Poptávka na byty, obzvlášť v Brně, podle Pelce silně převyšuje nabídku. „Zelená má do budoucna potenciál, ale vzhledem k tomu, co udělala v poslední době inflace a co rozpočty jednotlivých domácností, klíčovou roli určitě nyní hrát nebude," komentoval.

Zdroj: Karolína Kučerová

Rozšíření do dalších lokalit

O bydlení v Domeq je ale podle zástupců developera velký zájem. V průměru jsou volné maximálně jednotky volných bytů. Obsazenost je tedy přibližně osmadevadesát procent. „Koncept Domeq je úspěšný, proto plánujeme tento typ bydlení rozšířit do dalších lokalit v České republice i zahraničí. Konkrétní lokality jsou nicméně ještě v řešení," nastínil Mikš.

Společnost CTP v tuto chvíli staví i další budovy. Konkrétně se jedná o K, X, Y ve Vlněně a A4 na Ponávce. V budovách X a Y budou byty. K má být kancelářská, stejně jako A4.