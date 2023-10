„Máme fofr. Lidé vše nechávají na poslední chvíli a hroby jsou v dezolátním stavu. Aktuálně obstarávám šest hrobů na Ústředním hřbitově a další v okolí Brna,” přiznala tento týden zájem o údržbu hrobů majitelka květinářství Květiny JS Jana Sopoušková.

Dříve se přitom lidé o hroby starali více. „Lidé z generace našich rodičů se o hroby ještě starali, ale moje a další generace už to má jinak,“ dodala Sopoušková.

PŘEHLEDNĚ: Otevírací doba jihomoravských hřbitovů včetně Brna na Dušičky

Podle ní by stačilo, aby lidé hroby udržovali průběžně. Pak úprava stojí méně peněz a práce nezaberou tolik času. „Hroby bývají před Dušičkami zanedbané, protože lidé o ně tolik nepečují. Někdy na hřbitově strávím pět až šest hodin. To pak vyjde včetně práce a materiálu na zhruba dva tisíce korun. Pokud by to však zákazníci řešili s předstihem, nabízím i měsíční údržbu za pět se korun,” řekla Sopoušková.