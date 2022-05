Správce vodovodu, společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, totiž oznámila, že obsah dusičnanů ve vodě z vrtu u Nové Vsi na Pohořelicku, z něhož proudí voda také do Vlasatic, se v některých zasažených obcích dlouhodobě vrátil do běžných hodnot.

Zcela v pořádku je i podle závěrů krajských hygieniků voda v Pouzdřanech, Přibicích a Strachotíně na Břeclavsku a ve Vranovicích na Brněnsku. Naopak obyvatelé Pasohlávek, Ivaně, zmíněných Vlasatic, Pohořelic, Nové Vsi a Velkého Dvora musejí být stále obezřetní.

Omezení v užívání pitné vody zde prozatím pokračují. „Týkají se vaření a pití u malých dětí, těhotných a kojících žen, proplácíme jim nákup balené vody,“ upozornil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta s tím, že společnost doposud na kompenzacích za balenou vodu od poloviny roku 2021 uhradila bezmála jeden a půl milionu korun.

Za velký diskomfort a zásadní komplikaci označuje táhnoucí se problémy s kvalitou pitné vody také Lukáš Vašíček z pasohláveckého Hotelu Termal Mušov. „Kupujeme vodu na vaření do kuchyně a v apartmánech, na recepci i u vstupu nám už měsíce visí informace, že vodu z vodovodu nedoporučujeme k pití pro děti do osmi let věku. Často si od hostů slízáváme smetanu právě my, přestože tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Nezřídka nám říkají, že kdyby to věděli dopředu, raději sem ani nepřijedou. Tohle není v pořádku. Připadáme si tady jako v zamořeném území,“ kroutil hlavou hoteliér.

Do Pouzdřan, Přibic, Strachotína a Vranovic teče voda jak z nově zrekonstruovaného vodovodního řádu v úseku Šakvice – Popice, tak i úpravy vody v Zaječí. „Díky tomu nyní dokážeme dosáhnout dobré kvality pro koncové uživatele,“ zdůraznil Vojta.

Od loňského června

Vysoký obsah dusičnanů ve vodě trápil desítky tisíc obyvatel zasažených obcí od června loňského roku. V čerpané vodě z vodního zdroje Nová Ves přesáhl hygienický limit dusičnanů padesát miligramů na litr. Standardně je přitom množství těchto látek ve vodě něco nad dvaceti miligramy na litr. Rozhořčení v dotčených obcích loni vyvolalo rozhodnutí brněnské krajské hygieny o určení mírnějšího hygienického limitu. Hygienici tehdy povolili obsah dusičnanů v hodnotě až osmdesát miligramů na litr.

Faktem zůstává, že důvod nadlimitního množství dusičnanů v pitné vodě správce vodovodu dosud nezná. „Učinili jsme všechny možné kroky k nalezení příčiny a nápravě stavu, do kterých jsme zapojili celou řadu odborníků z odborných organizací a akademické sféry. Měnili jsme režimy čerpání, udělali jsme rozbory půdy v oblasti, spolupracovali jsme na kontrole hospodaření zemědělců nebo učinili investice umožňující míchání vody s jinými zdroji. Jasná příčina však nalezena nebyla,“ sdělila mluvčí společnosti Eliška Windová.

Správcům vodovodu tak nezbývá, než buď vyléčit zdroj u Nové Vsi, nebo umožnit zásobení zasažených obcí na Břeclavsku a Brněnsku vodou z jiných zdrojů. „Právě na tom pracujeme s nejvyšší prioritou. Chceme co nejdříve vybudovat vodní zdroj a úpravnu vody v nedaleké Ivani a souběžně chystáme propojení oblasti s dalšími vodními zdroji, které by mělo podobné problémy budoucnu eliminovat,“ podotkl Vojta. Jak již v minulosti pro Deník Rovnost řekl, časová náročnost zbudování takového nového vrtu je tři až pět let.

Kojenci a malé děti

Nadlimitní množství dusičnanů v pitné vodě má negativní vliv na zdraví lidí. „Dusičnany a dusitany se v krevním oběhu chovají jako toxické," stojí například na webu cistavoda.cz.

Obrovskou zátěž pak představují především pro organismus kojenců a malých dětí. „Zjednodušeně se dá říci, že mohou způsobovat až otravy," uvedla před časem pro Deník Rovnost vyškovská pediatrička a předsedkyně krajského Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavlína Zemánková.

Za přijatelný se pro výživu malých dětí považuje obsah nižší jak deset miligramů v jednom litru vody. „Poslední roky však už všem maminkám říkáme, a dokonce nám podepisují i ve zdravotní kartě, že musejí do půl roku věku dětí používat nezávadnou balenou kojeneckou vodu. A i tu musejí převařovat," zdůraznila tehdy na dotaz redakce lékařka.