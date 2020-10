Při představování priorit kladla koalice velký důraz na řešení problematické dopravy. Právě ta je podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity pro Brňany citlivé téma. „Třeba rezidentní parkování se asi obyvatel nejvíce dotýká a pomalu si na něj zvykají,“ sdělil.

Velkým tématem byly před volbami právě modré zóny. Bývalá koalice je spustila těsně před hlasováním. I když některé strany nové koalice slibovaly jejich zrušení, systém radní jen změnili, a to až téměř po roce. „Nyní rezidentní parkování rozšiřujeme citlivě do dalších oblastí,“ zmínila primátorka Markéta Vaňková.

Bývalý náměstek pro dopravu Richard Mrázek zkritizoval pomalé zavádění modrých zón. „Už měly pokrývat celé území Králova Pole a Žabovřesk, kde první oblast spustili teprve nedávno. Nejsou dosud ani ve všech ulicích Brna-středu,“ poukázal Mrázek.

Nadále pokračuje příprava velkých strategických projektů města, jako je Janáčkovo kulturní centrum a multifunkční hala na výstavišti. Vaňková uvedla, že se oba projekty posouvají v souladu s harmonogramy. „Staví se tramvajová trať do kampusu a brzy začne další etapa výstavby velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici,“ doplnila primátorka.

Podle Mrázka není koalice schopná rozjet projekty víceúčelové haly ani kulturního sálu. „Nezahájili jedinou stavbu, kterou bychom nezačali už my,“ podotkl.

Nejméně do února příštího roku přerušili koaliční politici projekt atletické haly, která má vyrůst v Bohunicích. I když má platné stavební povolení, představitelům města se dosud nepodařilo získat peníze na její výstavbu za víc než osm set milionů korun. Do doby vyřešení soudního sporu mezi městem a podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky v lokalitě Ponava stojí také snahy politiků o rozvoj tamní oblasti včetně vybudování nového fotbalového stadionu.

V bytové oblasti ocenil primátorčin náměstek Petr Hladík, že se podařilo dokončit projekty nastartované za minulého období. „Jedná se o nové startovací byty ve Vojtově, Valchařské, Mostecké nebo Dukelské či byty pro důchodce a handicapované ve Vojtově,“ přiblížil.

Radní nedávno vybrali několik lokalit, kde dělníci vybudují domy pro družstevní bydlení. Postaví v nich víc něž osm set bytů, do prvních z nich se ale lidé nenastěhují dřív než v roce 2025.

Právě bydlení označuje jako téma důležité pro Brňany politolog Pink. „Poslední půl rok se ale dopředu dostávají jiná témata, jako koronavirus,“ zmínil.

Zástupci koalice vyzdvihli také přijatá opatření v oblasti životního prostředí, třeba programy na zachytávání dešťové vody nebo budování zelených střech. Podle svých slov se zasadili také o zlepšení podmínek pro dopravní podnik, jehož rozvoj uvítal i opoziční zastupitel za SPD Ivan Fencl. „Z pohledu Brňanů i návštěvníků města oceňujeme nákup moderních vozů. Jiné pozitivní kroky koalice jsou spíše neviditelné,“ řekl.

Podle Pinka táhnou koaliční politici za jeden provaz a minimálně navenek spolupracují. „Pokud se budou v příštích dvou letech hádat, všechny je to oslabí a dobře to vědí. Očekávám proto spíš další vládnutí jako součást permanentní předvolební kampaně,“ nastínil.

Důležitým úkolem koalice do konce funkčního období je třeba připravit návrh nového územního plánu tak, aby ho politici schválili do konce roku 2022. Tehdy skončí platnost stávajícího plánu. V případě neschválení nového do té doby tak Brnu hrozí, že bude bez něj, což zásadně ovlivní další rozvoj města.