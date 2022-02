„V první etapě vznikne zhruba pět set bytů. Plánujeme vybudovat sto tisíc metrů čtverečních podlahové plochy. Výstavba potrvá tři až tři a půl roku, do konce roku 2025 bychom ji chtěli mít hotovou,“ oznámil ředitel developmentu brněnské pobočky firmy Miroslav Pekník.

Nové odpočinkové místo u Svratky: molo se schody u Komínské lávky, podívejte se

Už první zóna nabídne směs bytů, kanceláří, komerčních prostor, služeb, občanské nebo veřejné vybavenosti. Poté, co dělníci dostaví úvodní blok a vzniknou první byty, plánuje se investor pustit do rekonstrukce výtopny s komínem uprostřed areálu. Odhadem začne zhruba za dva a půl roku.

„Výtopna byla vždy takovým hřejivým srdcem a těžištěm. Tuto její funkci chceme zachovat. I v našem pojetí bude tohle místo srdcem, které propojí všechny funkční plochy,“ ujistil Pekník.

První fáze výstavby Nové Zbrojovky

Stavba první budovy nazvané objekt D4 začne letos v dubnu.

První etapa se zaměří na jižní část areálu, která se rozkládá na ploše o čtyřech hektarech.

Postaví při ní zhruba 500 bytů, vznikne 100 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy.

Nabídne směs bytů, kanceláří, komerčních prostor, služeb, občanské nebo veřejné vybavenosti.

Hotovo má být do konce roku 2025.

Náklady jsou 4 miliardy.

Před kotelnou vznikne nové náměstí Židenic, na jejichž území se Nová Zbrojovka nachází. Půjde o hlavní veřejný prostor celé lokality. „Historické centrum Židenic bylo na Staré osadě, což s její přeměnou na smyčku vymizelo. Organicky vzniklý střed Židenice nemají. Při pořádání akcí improvizujeme, někdy se konají před dělňákem, jindy před kostelem nebo na Juliánovském náměstí,“ uvedl židenický starosta Aleš Mrázek.

Ve výtopně bude komunitní a coworkingové centrum zaměřené na začínající podnikatele a firmy, společensko-kulturní sál a zázemí pro stravování. Součástí prostoru i s náměstím se stanou restaurace, kavárna, galerie, ateliéry. Při první etapě výstavby dělníci vybudují také mateřskou školu a doprovodné sportoviště.

Ochrana proti povodním

Před druhou fází, při níž postaví bytové domy podél vody, musí vzniknout ochrana proti velké vodě v okolí Svitavy. Chybějící opatření dosud ve velké části areálu brání nové výstavbě, protože leží v záplavovém území. Představitelé města začnou zanedlouho hledat jejich projektanta. Budování ochrany pak může odstartovat na přelomu let 2024 a 2025, pokud bude povolovací proces postupovat podle plánu.

Studie z roku 2015 počítá s výstavbou protipovodňových zdí, hrází a sníženým břehem. „Na něm má být prostranství, kde budou mít lidé možnost odpočinout si v blízkosti řeky. Součástí budou nové cyklostezky a cesty pro pěší,“ sdělila mluvčí kanceláře městského architekta, kde mají přípravu protipovodňových opatření na starosti, Šárka Reichmannová.

Ředitel developmentu Pekník: Nová Zbrojovka nabídne mix, bude to žijící město

Upozornila zároveň, že u opatření proti velké vodě bude důležité i aktivní zapojení investora. „Jeho objekty, které postaví v blízkosti řeky, vytvoří část linie protipovodňové ochrany. V České republice je tento způsob budování opatření inovativní. Nicméně reference ze zahraničí napovídají, že řešení má své kvality a je technicky proveditelné,“ prohlásila Reichmannová.

Při přeměně musí investor vybudovat potřebnou infrastrukturu, jako jsou nové silnice a chodníky, kmenová stoka, inženýrské sítě nebo veřejné plochy. Lokalitou povede téměř třicet metrů široký bulvár, který na jedné straně vyústí do Nové Šamálovy a na druhé do Nové Dukelské. Do areálu se lidé dostanou i z východní strany průchodem pod železnicí a ze západu po nové lávce. Na výsledek je zvědavý například Brňan Jiří Rauschgold. „Infrastrukturu musí určitě vyřešit. Pokud by například zůstaly pouze současné příjezdy, bude to katastrofa,“ řekl.

Zelená pro obří proměnu Brna: Novou Zbrojovku protne nová městská třída

Na rozvoji lokality pracuje developer se zástupci města. Loni obě strany i s dalším investorem Imos Development podepsaly smlouvu o spolupráci, která se kromě Nové Zbrojovky týká i nedalekého záměru po bývalé motorárně Zetoru. „Pro město je velmi důležitá jakákoliv revitalizace brownfieldu. Obzvlášť významné je to ale v případě Zbrojovky, protože se jedná o velké území o rozloze přes dvacet hektarů, kde vznikne moderní plnohodnotná čtvrť,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Celý dvaadvacetihektarový areál chce investor přeměnit za deset až dvanáct let. Dohromady vznikne zhruba půl milionu metrů čtverečních podlahové plochy. Náklady předpokládá ve výši dvaadvaceti miliard korun, tedy miliardu na hektar.