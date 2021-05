Téměř dvě třetiny. Tolik obyvatel jižní Moravy bude naočkovaných na konci srpna, pokud si vakcinace udrží aktuální tempo. Cílem očkovací strategie, kterou krajští představitelé zveřejnili na konci února, je podat obě dávky látky proti Covidu-19 minimálně sedmdesáti procentům populace, což je spodní hranice pro zisk kolektivní imunity.

Květnová rychlost očkování činí průměrně bezmála sedm tisíc podaných dávek denně. Ke splnění cíle je potřeba ji zvýšit na téměř osm tisíc. V kraji žije přes jeden milion lidí, kterých se vakcinace týká, přičemž obě dávky vakcíny ke včerejšku dostalo více než 130 tisíc lidí. Alespoň jednu dávku pak další 360 tisíc „Plán je zvládnutelný. V červnu se rychlost vakcinace zvýší na přibližně osmdesát tisíc týdně. Měli bychom to stihnout,“ reagovala na dotaz Deníku Rovnost Alena Knotková z kanceláře hejtmana.

Na jižní Moravě je podle ní možné naočkovat denně až dvacet tisíc lidí. Že systém ještě nejede na plný plyn, potvrdila i mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. „V očkovacím centru na brněnském výstavišti se očkuje tři tisíce šest set lidí denně. Za dva týdny chceme být na pěti a půl tisících, jelikož mají dorazit další vakcíny. Maximem je sedm tisíc denně, ale to už by bylo na hraně,“ popsala.

Nedůvěra vůči vakcíně

Strategie však i při dodržení slíbených dodávek vakcín může narazit na jiný problém. Lidé pod čtyřicet let jsou vůči očkování zdrženlivější než starší ročníky. Podle průzkumu agentury STEM si očkováním není jistá nebo jej odmítá téměř polovina lidí ve věku osmnáct až devětadvacet let a zhruba čtyřicet procent lidí mezi třiceti a čtyřiačtyřiceti lety. U šedesátníků a výše je to patnáct procent. „Pokud za to nebudou postihy, například že mě nepustí na dovolenou, očkovat se nenechám. Na nemoci jsem nikdy netrpěla, nemám zájem do sebe nechat píchnout cokoli, co vyloženě nepotřebuji,“ svěřila se devětadvacetiletá žena z Brna, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce její jméno zná.

Krajští představitelé proto přišli s očkovací kampaní, jejíž slogan zní Ať už máme všeci klid. Du se očkovat. Tečka. Jejím cílem je pomoci všem váhajícím rozhodnout se pro vakcinaci. „Pokud si přejeme vrátit k běžnému životu bez vážných mimořádných opatření, je nyní ta správná doba jít se očkovat. Každý má pro očkování trochu jinou motivaci. Někdo už si přeje navštívit svoje rodiče a prarodiče, jiný vycestovat za vysněnou dovolenou. Všichni se ale shodnou na jednom: ať už máme všichni klid od koronaviru a pandemie,“ sdělil krajský hejtman Jan Grolich.

Kampaň stála jeden milion korun.

OČKOVÁNÍ NA JIHU MORAVY



- Celkově podaných dávek: zhruba 620 000.



- Cíl: 70 % populace.



- Počet obyvatel, kterých se očkování týká: více než 1 000 000.



- Současné tempo: cca 6 800 dávek denně.



- Plánované červnové tempo: cca 11 500 dávek denně.



- Maximální tempo: 20 000 dávek denně.



- Spuštěna nová očkovací kampaň.



- Slogan zní: Ať už máme všeci klid. Du se očkovat. Tečka.