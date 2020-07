Myslí zeleně. Environmentální Cenu Josefa Vavrouška, kterou vyhlašuje brněnská Nadace Partnerství, letos získala pětice osobností. A Brno má opět své zástupce. Je mezi nimi třeba i starostka brněnského Nového Lískovce Jana Drápalová. Cenu získávají lidé, kteří přispívají udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu prostředí.

Jana Drápalová. | Foto: archiv J. Drápalové

Porotce v Novém Lískovci zaujala například proměna obecních bytů, školy i radnice do nízkoenergetického standardu. „Jana Drápalová se navíc za svůj unikátní Park pod plachtami, který do jezírka uprostřed sídliště svádí dešťovou vodu ze střech okolních paneláků, již vloni dostala do finále o nejlepší projekt reagující na změny klimatu Adapterra Awards," poznamenal mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký.