Jejím cílem je informovat co nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na měnící se klima. Zároveň na všechny apeluje, aby svým chováním přispěli ke zlepšení životního prostředí. Náměstek primátorky Petr Hladík si kvůli tomu nechal před kamerami obarvit vlasy nazeleno.

Město Brno nyní spouští nový web www.priprav.brno.cz, na kterém lidé najdou například informace a rady, jakým způsobem mohou přispět ke snižování emisí, jak šetřit vodou nebo energií. "Novou kampaní chceme apelovat i na terciární sektor, který v této oblasti hraje významnou roli. Každý se může k naší výzvě přidat pod hashtagem #PripravBrno a sdílet s ostatními fotky, příspěvky nebo podněty s tématikou ekologického a šetrného jednání,“ uvedl Hladík, který má na starost oblast životního prostředí.

A aby dokázal, že svou výzvu myslí vážně, nechal si na brífinku po schůzi městské rady obarvit vlasy nazeleno. Změnu barvy mu před zraky primátorky, náměstků a radních udělala připravená kadeřnice. "Nechám to na odbornících," usmál se Hladík po dotazu Deníku Rovnost, zda si nechá obarvit i bradku.

Každý člověk, který se do kampaně zapojí, by pak měl splnit některou z deseti výzev na zmíněném webu a zveřejnit ji na sociálních sítích, kde by pak měl vyzvat ke splnění úkolů další dva lidi.

K obarvení vlasů proto vybídl i primátorku Markétu Vaňkovou a jejího náměstka Tomáše Koláčného. "Já jsem si těch deset věcí, které by se měly udělat, studovala. A něco vymyslím. A s těmi zelenými vlasy - no, zkusím to taky," usmála se primátorka.