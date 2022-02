Elektrizace trati z Brna: odklad kvůli úsporám. Jen sliby, zlobí se ze Zastávky

Problém s lávkou přes železnici, která spojuje dvě části Zastávky na Brněnsku, se podle starosty Petra Pospíšila prohlubuje odložením druhé etapy elektrizace trati do Brna. Jde o jednu ze staveb, na něž nemá Správa železnic kvůli úsporám pro letošní rok peníze. „Už čtrnáct let nám slibují, že to budou řešit. Je to těžce akceptovatelné. Budeme muset zakázat na lávku přístup. Nemůže tam zůstat, pokud bude železnice elektrifikovaná, ale nevíme, jestli vůbec bude,“ řekl starosta.

Elektrifikace trati mezi Brnem a Zastávkou. Březen 2021. | Foto: Skanska

Obyvatelé i představitelé Zastávky tak jsou nyní v nejistotě. Podle Pospíšila pořád zaznívají sliby, ale pak přijde odklad modernizace. „Nechápu, proč má být nějaká akce hotová z důvodu šetření z padesáti procent,“ namítl pro Deník Rovnost. Elektrizace do Zastávky: ve stanici bude nový podchod s výtahy 2. etapa elektrizace Brno – Zastávka



* Původní termín: začátek stavby letos, dokončení v roce 2023

* Nynější situace: kvůli úsporám železničářů termín zahájení stavby nejistý

* Předpokládané náklady: 2,5 miliardy korun

* Konkrétní úpravy: elektrifikace a zdvojkolejnění trati, rekonstrukce zastávek Omice a Rosice u Brna a železničních stanic Tetčice a Zastávka u Brna, například v Zastávce u Brna i vznik nového podchodu s výtahy Zástupci Správy železnic ujistili, že v případě druhé etapy elektrizace trati mezi Brnem a Zastávkou stále pokračuje stavební řízení i soutěž na zhotovitele stavby. „Termín zahájení prací se bude odvíjet od možností financování a budeme jej ještě upřesňovat,“ sdělila mluvčí státních železničářů Nela Friebová. Náklady budou asi dvě a půl miliardy korun. Podle ředitele firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu na jihu Moravy, Jiřího Horského jen jedna hotová etapa elektrizace neumožňuje zkrácení cestovních dob ani zvýšení kapacity tratě. „Prostředky vložené do elektrizace jsou umrtvené, prostředky vložené do výstavby nového zabezpečovacího zařízení a nových zastávek jsou využité jen zčásti,“ komentoval. K původně předpokládanému termínu dokončení druhé etapy elektrizace v prosinci 2023 byl plán navýšení počtu osobních vlaků linky S4 mezi Brnem a Zastávkou a oddělení sítě zrychlených a zastávkových vlaků. „Smyslem vedení zrychlených vlaků je podstatné zkrácení cestovní doby mezi Brnem, Rosicemi a Zastávkou, smyslem vedení zastávkových je systematická obsluha nově vybudovaných zastávek Brno-Starý Lískovec a Ostopovice i současných Troubsko, Střelice dolní a Omice,“ poukázal Horský. To se bez druhé stavby nestane. Železničáři naopak našli peníze na rekonstrukci trati mezi Lanžhotem a Kúty za šest set milionů bez daně. Koncem týdne informovali o výběru zhotovitele stavby. Práce začnou v únoru a potrvají do konce příštího roku. Modernizace trati z Brna do Přerova se aktuální situace související s úspory nedotýká. Jednotlivé stavební úseky se nacházejí v různých fázích projektové přípravy. „Se zahájením dílčích staveb počítáme postupně až v rozmezí let 2024 a 2026,“ přiblížila Friebová. Ředitel developmentu Pekník: Nová Zbrojovka nabídne mix, bude to žijící město MICHAL HRABAL

ŠIMON HERMAN

