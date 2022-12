Od začátku prosince ošetřili lékaři na tamní pohotovosti takřka dva tisíce pacientů, do konce roku odhadují překročení třítisícové hranice. „Ve srovnání s minulým rokem je to téměř dvou a půl násobný nárůst počtu pacientů, kteří vyhledali lékařskou pohotovostní službu. Loni v prosinci to bylo 1270 pacientů,“ sdělila mluvčí bohunické fakultní nemocnice Veronika Plachá.