Podívejme se na vývoj pozitivity na SARS-CoV-2 v naší laboratoři v Brně od pondělí do pátku 24.-28.1.2022: PO 34%, ÚT 35%, ST 29%, ČT 28%, PÁ 23%, omicron varianta 99-100%, 8x chřipka a 6x RSV virus. Vypadá to, že epidemie brzdí minimálně v Brně. Příští týden by se měl lámat dolů