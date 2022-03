Proměna okolí lomu Hády: křoví místo bytů a parku a hrozby trestním oznámením

Nedávno získal územní rozhodnutí, stavební povolení očekává v létě. Od nedávna bourá Ergon, aby se ještě letos mohl pustit do výstavby. „První etapa zahrne infrastrukturu, 170 bytů, bydlení pro důchodce, školku a obchodní prostory tvořící občanskou vybavenost budoucí čtvrti,“ přiblížil předseda představenstva firmy Dalibor Lamka.

Vizualizace projektu

Výstavba první fáze zabere zhruba dva roky. Následovat budou další tři nebo čtyři etapy. Developer oproti dřívějším plánům projekt zvětšil a také upravil. „S ohledem na bytovou situaci v Brně jsme upustili od rodinných domů a naopak přidali nízkopodlažní bytové budovy. Nově také všechna auta zajedou a zaparkují pod zemí,“ upřesnil Lamka. Pod povrchem vznikne tisícovka míst. Lokalitu má obsloužit linka městské hromadné dopravy.

Nová čtvrť Pod Hády



Vyroste na místě nedokončené továrny Ergon a jejího okolí na území brněnských Maloměřic.



Vznikne zhruba 800 bytů pro 2 tisíce obyvatel.



Výstavba první etapy má začít ještě letos, potrvá zhruba 2 roky.



Na první fázi navážou další 3 nebo 4 etapy.



Investorem je developerská firma Trikaya, která nedávno získala územní rozhodnutí a v létě očekává stavební povolení.



Náklady se pohybují v řádu jednotek miliard korun.

Deník Rovnost o záměru developera poprvé informoval v roce 2010. Bourání Ergonu plánoval v dalším roce, postavit rozsáhlý bytový komplex se dvěma stovkami bytů pak do roku 2014. „Hlavním důvodem, proč jsme s výstavbou nezačali dřív, bylo protiprávní jednání vedoucího stavebního úřadu v Maloměřicích a Obřanech. Proces územního rozhodnutí neúměrně zdržoval, a to až do momentu, kdy byla shledána jeho podjatost a projekt převzal jiný stavební úřad," vysvětlil Lamka.

Na proměnu lokality si Brňané museli počkat ještě další roky. Těší se na ni třeba Brňanka Libuše Maarová, která má nedaleko zahrádku. „Místo roky chátrá, takže se z něho stala džungle. Kdysi dávno tam měly být fabriky, využití pro bydlení v nové čtvrti je proto lepší,“ sdělila.

Mezi domy vznikne centrální náměstí. Investor počítá také s hřištěm a několika zelenými plochami pro trávení volného času. „Domluvili jsme se s ním, že pro potřeby nových obyvatel vybuduje mateřskou školu,“ řekla starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková. Školku následně developer předá bezplatně městu, které ji bude provozovat.

Doprava z nové čtvrti povede ulicí Pod Hády. Vyústí pak do čtyřproudové silnice v Jedovnické, kde provedou představitelé města úpravy. I kvůli chystanému bytovému komplexu jiného developera nedaleko. „Připravujeme investiční záměr na lávku pro pěší a cyklisty přes Jedovnickou. Dojde k úpravě křižovatky pro kapacitnější napojení záměrů, upravíme přechod pro chodce,“ zmínila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Oproti projektu nové čtvrti se neposunul plán na revitalizaci sousední plochy, kde měl na místě bývalého odkaliště vzniknout už před několika lety největší park v Brně. Proměně areálu na takzvaný Hapalův park stále brání chybějící majetkoprávní vypořádání území. Do jeho vyřešení zůstává projekt pouze na papíře.