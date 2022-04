Vizionář se širokým záběrem aktivit absolvoval ve své kariéře několik průzkumů extrémních oblastí a expedic. Jednu z nich například na takzvané Hedvábné stezce. Srdcovým zážitkem se pro něj však stala Nová Guinea. „Miluji kontrasty, v Guinei si jich pořádně užiji. Zážitky odtamtud nemusí být vždy pouze pozitivní, hlavně když je silný. Guinea mi postupně splnila největší cestovatelské sny. Prožívám návraty do syrového pravěku, objevuji neznámé kmeny doby kamenné. Panenská místa s unikátními zvyky, rituály a tradicemi,“ nemůže si Švaříček vynachválit zemi nedaleko severního pobřeží Austrálie.

Nejen s dobrodruhy, ale také se spisovateli, fotografy nebo dalšími umělci se mohou potkat návštěvníci brněnského planetária na Kraví hoře. Až do úterý se na místě odehrává cestovatelský festival s názvem Go kamera. V několika přednáškách hosté postupně představí zážitky z cest po Afghánistánu, Bhútánu, Tanzanie nebo Vietnamu. „Maraton přednášek a promítání představí až čtyřicet účinkujících. Mezi hvězdy letošního ročníku patří dozajista fotografové Jiří Kolbaba a Jindřich Štreit či horolezci Mára Holeček a Klára Kolouchová,“ láká nové návštěvníky pořadatelka Martina Grmolenská.

Tamtamy času

Jako zastřešující téma po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru zvolili organizátoři Tamtamy času odkazující právě na Švaříčkova putování Novou Guineou. „Skvělých jmen je letos mnoho. Velký světoběžník a rakouský dobrodruh Bruno Baumann stihl neuvěřitelné věci, jako by žil současně několik sportovních a intelektuálních životů. Proniká do nitra Nové Guineje, k záhadám srdce Afriky, do velkých hor Himálaje a k tajům všech kontinentů,“ neskrývá nadšení muž.

Přednášky jsou k vidění a poslechu vždy od pěti hodin odpoledne, za vstupenku zaplatí lidé stokorunu. Součástí festivalu je také doprovodná výstava fotografií, zájemci rovněž ochutnají jídla netradičních kuchyní nebo kávu. „Taje exotické kuchyně poodhalí stánky netradičního pohoštění. Ochutnat lze zajímavá zahraniční jídla, v sobotu je pak na programu odpolední degustace kubánských nápojů. Na vyhlášených kubánských rumech si lidé pochutnají od čtyř hodin odpoledne.