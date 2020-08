Už ani autobusové linky 50 a E50 brněnské hromadné dopravy od pátku nejezdí ulicí Bohunická. Autobusy tak vynechají příslušné zastávky, přičemž pojedou odklonem po dálnici D1.

Autobus brněnského dopravního podniku. | Foto: Dopravní podnik města Brna

„E50 ve směru do Slatiny vynechá zastávky Horní Heršpice, Komárov a Bohunická, kterou nahradí zastávka Traťová. Linka 50 vynechá Bohunickou ve směru do Komárova a Pražákovu a Košuličovu v obou směrech,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíkova. Výluka má trvat do konce srpna.