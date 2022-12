„Zastupitelé mají v plánu přednést usnesení, které je zařazeno na zasedání v polovině prosince. Jde o pozastavení zakázky rekonstrukce a vypracování změny projektové dokumentace, jejímž obsahem bude skutečná sanace a nikoli asanace sklepních prostor. Jediné, co spolek Za zdravé Řečkovice požaduje, je tedy pozastavení zakázky a vypracování dokumentace, která nepočítá se zalitím sklepních prostor,“ uvedl Lukáš Doležal ze spolku Za zdravé Řečkovice.

Boj za záchranu pivovarských sklepů v Řečkovicích: část chtějí zalít betonem

Spolek chce na zasedání přilákat co největší počet obyvatel. Připouští dokonce vznik transparentů. Kritici současného způsobu oprav se obávají, že sklepy budou zalité betonem a nevratně zničené.

Vedení radnice se ale brání. „Je to cemento-popílková suspenze o tloušťce třicet, čtyřicet centimetrů, která je navíc kdykoli odstranitelná. V budoucnu je tedy možné zvolit jiné řešení, nedokážu si ale představit, že by na to městská část měla peníze,“ nechal se slyšet starosta městské části Marek Viskot. Rekonstrukce, která by podobné řešení nevyžadovala, a umožnila tak zachovat přístup veřejnosti, by totiž podle něj byla příliš nákladná. Prostor přitom nemůže sloužit k větším komerčnímu účelům.

Komorní akce

Radnice také argumentuje tím, že nejstarší a nejhodnotnější „rotundovitá“ část sklepů se opraví a zůstane zachovaná. Uzavře se pouze část, která v minulosti sloužila jako technická místnost, kde se chladilo pivo. Nachází se pod hodovým areálem, jehož opravu Řečkovice také plánují. Opravené části by měly sloužit pro nejrůznější komorní akce.

Právě kvůli těm radnice na obnovu tamních prostor spěchá. Venkovní areál už byl podle starosty ve zchátralém stavu. Další konání společenských setkání bylo podmíněné zajištěním statiky sklepů. „Technologie, které používáme, jsou podle našich informací nejlevnější, nejdostupnější a nejrychlejší. Řešíme to, abychom vše stihli do letní sezony a mohly se tam už v létě konat akce,“ sdělil starosta Viskot.

Podle spolku však starosta prezentuje falešné dilema, že pokud se nezalije pivovarské sklepení, kulturní akce skončí. „Kdyby byl areál v tak žalostném stavu, nekonaly by se loni i letos v létě kulturní akce, jako jsou koncerty nebo Svatovavřinecké hody,“ upozornil Doležal.

Projekt na rekonstrukci řečkovického podzemí vznikl už v minulém roce a práce na stavbě už běží. Přestože ji někteří zastupitelé chtějí na čtvrtečním zastupitelstvu napadnout, starosta žádný zvrat neočekává. „Nedovedu představit, že by pro to někdo ze zastupitelů zodpovědně hlasoval. Znehodnotil by tak veřejné peníze, které už jsou vložené do projektové dokumentace. To si jako městská část nemůžeme dovolit,“ dodal starosta.