Myšlenka výstavby kostela Ducha Svatého pro věřící z líšeňského sídliště se objevila už na začátku devadesátých let. "Základní kámen kostela požehnal v roce 2009 při své návštěvě Brna papež Benedikt XVI. V dalších letech jsme se v Líšni soustředili spíš na vybudování střediska mládeže Salesko. Kostel se trochu přesunul na druhou kolej," říká Šikula.

Vznik nové farnosti podle něj projekt opět oživil.

"Vnímám to jako nový impuls. Architektonickou soutěž už máme za sebou, teď jsme ve fázi přípravy podkladů pro stavební řízení. Chtěl bych do projektu zapojit i naše farníky, chceme vyslechnout i jejich připomínky. V současné době jsme tuto diskuzi ale museli kvůli covidu pozastavit," přiznává.

Část peněz na stavbu kostela pomohla získat Nadace pro radost. Ta za tímto účelem vznikla už v roce 1999. "Stavba kostela vyjde odhadem na 120 milionů korun. Z toho padesát milionů nadace už získala. Úkolem nové farnosti je pomoci sehnat zbývající peníze, chystáme se oslovit i farníky. Snažím se navázat kontakty s těmi, kdo by nám s projektem mohli pomoci, v současné době je to ale kvůli Covidu složitější. Podle toho, jak budeme úspěšní, bychom mohli mít kostel hotový za pět až sedm let," věří farář Šikula.