Duch módy ve středu opět zavítal do Brna. Ve frekventované nákupní ulici Česká přibylo přehlídkové molo, u kterého se v odpoledne zastavil nejeden kolemjdoucí. Konala se na něm Fashion Show Česká 2024.

Kromě krásných modelů a modelek, jež předvedly třeba kolekci od módní návrhářky Zuzany Lešák Černé, pozornost kolemjdoucích upoutala i taneční či hudební vystoupení. Svou autorskou hudbou Brňany potěšila i zpěvačka Olga Lounová.

Profesionální modelové a modelky divákům představili i módní outfity z některých obchodů sídlících přímo na ulici Česká.

„Chtěli jsme udělat něco na České, protože v Brně se spousta kulturních akcí děje na náměstí Svobody nebo na Jakubáku, ale Česká je opomíjená. Přitom je tady spousta módních značek. To nás inspirovalo k zorganizování fashion show a jsme rádi, že si to lidé užívají," řekl organizátor akce Jakub Vymazal ze společnosti Magnum.

Součástí akce byla i modelingová soutěž Miss Česká 2024 a dětská soutěž Miss Junior Česká 2024. Návštěvníci během trvání akce mohli využít i různé slevy v obchodech a podnicích v okolí.

„Byla jsem nedaleko a slyšela jsem hudbu, tak jsem se přišla podívat. Moc se mi to líbí," sdělila návštěvnice Zdena Konečná, jež do Brna dorazila z Kyjova na Hodonínsku. „Viděla jsem ve vitríně plakát, a tak jsem přijela. Je to hezké a zajímavé," přidala se další z příchozích Caroline Kleibl-Kletzlová.