Novinka bude součástí doprovodného programu přehlídky. Pro zakázku na dronovou show ve středu brněnští radní zvolili zhotovitele, společnost Spectrum Brands. Za představení město zaplatí přes milion korun bez daně.

Osmiminutový program se dvakrát zopakuje první srpnovou sobotu, poprvé o půl desáté večer a podruhé v jedenáct večer. Show doplní hudební doprovod v rádiu, kvůli dopadové zóně a zajištění sledovacích míst bude ve vzduchu maximálně stovka dronů.

Dronová show může podle zástupců města může nahradit ohňostroj a jedná se vlastně o jeho méně hlučnou a ekologičtější verzi. Na rozdíl od ohňostrojů může drony omezit například silný vítr. Ani v takovém případě ale Brňané o zážitek nepřijdou. „Protože let není možné provést za deště ani při větru nad čtyřicet kilometrů v hodině a protože stále ještě musíme počítat i s případnými protiepidemickými opatřeními, vyhradilo si město možnost rozhodnout do čtvrtka pátého srpna do poledne o tom, že show přesune na jiný den v měsíci srpnu," poznamenal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Show bude koordinována také s Festivalem planet, který na Kraví hoře od 6. do 12. srpna pořádá Hvězdárna a planetárium Brno.