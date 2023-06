/VIDEO/ Ve třech jihomoravských obcích se od června do září bude konat kulinářský festival. Ten ponese název Festival plný chuti a zaměří se na regionální potraviny a kuchyni. Širokou paletu producentů i restaurací nabídne Miroslav na Znojemsku, Letovice na Blanensku a Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Festival vznikl za podpory Jihomoravského kraje. Cílem lidí vyrážející za gastro turistikou se po Brnu totiž mají stát právě regiony.

Festival plný chuti. Hovoří jihomoravský hejtman Jan Grolich. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Gastronomii na jižní Moravě vnímáme jako cíl cestovního ruchu. To, že lidé za ní jezdí do Brna, už je známá věc, rádi bychom však dostali návštěvníky také do regionů, proto festival nepořádáme v Brně, ale právě v regionech. Na jižní Moravě vzniká neskutečné množství skvělých produktů. A to nejenom víno, ale také uzeniny, sýry, buchty, oleje, oplatky, paštiky, minipivovary a spoustu dalších věcí. Věříme, že se právě z těchto potravin může stát další atrakce jižní Moravy,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Každé město přitom návštěvníkům připraví trochu něco jiného. Zatímco v Miroslavi se festival bude konat v návaznosti na meruňkobraní a návštěvníkům nabídne produkty z toho ovoce, kterému se v místní lokalitě daří, Letovice jsou typickou bramborářskou oblastí a Veselí nad Moravou je úzce spojené s vínem. Stánky regionálních producentů a restaurací navíc doplní kuchařské show, hudební vystoupení a další doprovodný program. Na pódiích tak vystoupí například interpreti jako Aleš Brichta, Ben Cristovao či Xindl X nebo hudební skupiny jako Jelen či Support Lesbiens. Na festivalu ve Veselí nad Moravou bude i vyhlášení regionální potraviny roku.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

„Na festivalu bue asi padesát stánků producentů a restaurací. Nabídka producentů bude pestrá. Budou tam minipivovarníci, vinaři, výrobci medu, sýraři, řezníci. Snažíme se obsáhnout celou regionální produkci, a to jak tu tradiční, tak tu méně tradiční. Dále postavíme dvě pódia. Jedno bude určené pro děti a zároveň se na něm vystřídají různá vstoupení. Mladší generace se tak může těšit například na Bena Cristovaa, ta starší potom na Xindla X. Druhé pódium bude zasvěcené gastronomii. Na něm vystoupí například šéfkuchař a propagátor české kuchyně Jaroslav Sapík nebo účastníci soutěže Masterchef Česko,“ popsal ředitel Městského kulturního střediska v Letovicích Tomáš Pléha.

Sýry, med i chřest. Nové prudukty ze Znojemska mají označení regionální produkt

Jihomoravský kraj podpořil Festival plný chuti celkem třemi miliony korun, a to milionem korun na každý ze tří festivalů. S přispěním však počítají i jednotlivá města. Zatímco Letovice by mohly vyčlenit ze svých prostředků až půl milionu korun, Miroslav počítá s poloviční částkou. Podrobný program je k nalezení ZDE.

TERMÍNY FESTIVALŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH