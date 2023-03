„Pro rok 2023 festival nedostal od města finanční podporu, bez které, nebo bez její náhrady, nelze festival uskutečnit v plánované podobě. Důvodem bylo i odsouvané zahájení rekonstrukce areálu na Střelnici pro sportovní účely. O tom organizátoři věděli, museli by hledat jiné vhodné místo v Brně a takové nenašli. Realizační potřeby tohoto festivalu byly oproti jiným hudebním festivalům v Brně od začátku odlišné,“ objasnila situaci Radka Loukotová z brněnského magistrátu.

„Rekonstrukce areálu pro sportovní účely se plánovala a organizátoři to věděli,“ dodala. O tom, že TrutnOFF BrnoON nedostane na rok 2023 ani korunu, rozhodli brněnští zastupitelé v prosinci. „TrutnOFF i další festival Pop Messe byly součástí pestré nabídky možností pro Brňany, jak si užít léto. Nová koalice se je teď pod záminkou úspor - a zřejmě i proto, aby byly peníze na multifunkční halu - rozhodla výrazně omezit,“ řekl pro jihomoravskou MFDNES opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Festival se konal i v covidových letech

Tři ročníky festivalu, který v Brně organizoval tým Martina Věcheta, proběhly podle magistrátu bez problémů. „Nezaznamenali jsme žádné vážnější stížnosti na festival, ani co se týče hluku. Spolupracovali s více městskými subjekty a spolupráce nebyla jiná než s ostatními organizátory festivalů. Měli zajištěno vše potřebné, to dokazuje letitou zkušenost s pořádáním akce,“ hodnotila Loukotová.

TrutnOFF BrnoON podle ní jako jeden z mála festivalů zaplnil covidovou kulturní mezeru. „Organizátoři dost riskovali vzhledem k nepředvídatelnosti vládních nařízení, ale nakonec festival uspořádali v obou covidových rocích. V tom byl rozhodně cenný. Jinak jeho jedinečnost byla spojena hlavně s místem realizace obdobným trutnovskému Bojišti,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová.

Návrat do Trutnova

Festival se po sedmi letech vrací do Trutnova, kde se konal naposledy v roce 2016. Na Bojišti se bude konat od 17. do 20. srpna. „K návratu do nás přimělo rozhodnutí nové koalice brněnského magistrátu, která chce v doposud pozapomenutém historickém areálu Na Střelnici začít stavět sportoviště s pěti hřišti na malou kopanou. Demoliční práce mají být zahájeny již nyní v březnu a zasáhnou i prostory, kde se konal festival,“ vysvětlila za organizátory festivalu Marta Vrbová Věchetová.

„Brno bohužel žádný jiný přírodní areál pro kulturní akce tohoto rozsahu nemá. Podmínky pro větší multižánrový festival zde tak mizí jako jarní mlha nad horami. Moravským a brněnským fanouškům, kteří si festival oblíbili, se omlouváme a zveme je pod hory,“ dodala.

V Trutnově se v srpnu představí přes šedesát kapel všech žánrů. Organizátoři avizují účast legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů, směrů, žánrů a stylů.

Mezi prvními kapelami, které organizátoři oznámili, jsou například Monkey Business, punková legenda Visací zámek nebo Robert Křesťan s Druhou Trávou. Dalšími jsou například hardcoreová skupina Kurtizány z 25. Avenue nebo polsko-slezská harmonikářka Beata Bocek. Zahraniční kapely oznámí pořadatelé v nejbližších dnech.

Český Woodstock



TrutnOFF nejstarší festival svého druhu v zemi, přezdívaný jako Český Woodstock či Festival s názorem. Jeho počátky sahají do první poloviny osmdesátých let, kdy první ročníky (1984, 1987) rozehnala Státní bezpečnost a pozemky postříkala močůvkou. U zrodu stál i později častý návštěvník festivalu a jeho náčelník Václav Havel. Od roku 1990 se pravidelně konal v Trutnově Na Bojišti, kde se naposledy uskutečnil před sedmi lety (2016). Na brněnské Střelnici se odehrály poslední tři roky. V covidovém roce 2020 byl TrutnOFF BrnoON označen za největší festival co do počtu účinkujících, který se uskutečnil i přes pandemická omezení. Podobně tomu bylo i v následujícím roce. V loňském postcovidovém čase se odehrál již se zahraničními kapelami a navštívilo jej několik tisícovek návštěvníků z celé republiky.