O týden později v pátek pozvou návštěvníky pořadatelé Studentského Majálesu do areálu Hněvkovského. Za vstupné dvě stě korun v předprodeji si budou moct lidé poslechnout například kapely Poletíme?, Morčata na útěku, rappera Michajlova či zpěvačku Pam Rabbit, která se stala Sólovou interpretkou v Cenách Anděl 2023.

Řadu novinek letos chystají pořadatelé brněnského festivalu Pop Messe, který se uskuteční poslední víkend v červenci. „Mezi ty největší rozhodně patří rozšíření festivalu na tři dny a přesun na brněnské výstaviště, konkrétně na legendární Velodrom a jeho blízké okolí," přiblížil vedoucí marketingu festivalu Tomáš Pokorný. Na Pop Messe letos vystoupí například britští Sleaford Mods, islandští Gus Gus či brněnská Mucha.

První ročník festivalu se konal před třemi lety v prostoru chátrajícího, ale kultovního fotbalového stadionu Za Lužánkami. „Zpětná vazba od návštěvníků z minulých let nám prozrazuje, že na Pop Messe je zkrátka dobře. Můžete u nás potkat dvacátníky, šedesátníky, ale i rodiny s dětmi. Všechny spojuje zájem o neotřelou a neokoukanou kulturu i přirozená zvídavost," dodal Pokorný. Vstupenky si zde mohou zájemci zakoupit na všechny tři dny, ale i jednotlivě.

V srpnu se mohou milovníci letních festivalů těšit na Hrady CZ, které se letos představí již podevatenácté. Na brněnský hrad Veveří dorazí například Jelen, Lucie, Visací zámek, Mig 21, Mirai či Daniel Landa. V předprodeji do konce května zakoupí návštěvníci vstupenky na pátek a sobotu za sedmnáct set, v červnu nebo v červenci pak vždy o sto korun dráž.

Podobně jako festival Hrady CZ putuje po republice také Bezva Fest. Na jižní Moravě se zastaví už čtvrtého května, a to ve Slavkově u Brna. „Malí i velcí návštěvníci se letos mohou těšit na Slzu, Karol a Kvído, Míšu Růžičkovou, Bibibum, Matěje Plška, Michala Horáka, Adélu Zouharovou. Vystoupí i známí influenceři a youtubeři jako jsou Tary, Porty a Lea," popsala za pořadatele festivalu Adéla Marková.

Bezva Fest je rodinný festival, který se koná v areálu zámecké zahrady. „Návštěvníci mají v ceně vstupenky třicítku atrakcí včetně nejdelší nafukovací překážkové dráhy u nás, deseti tematických zón pro celou rodinu, minizoo či kuriózní závody batolat a maminek s kočárky," nastínila Marková. Vstupné je šest set korun.

Rockeři, kterým by bylo smutno za festivalovou sezónou, budou mít v pátek třináctého záři možnost si pod širým nebem poslechnout například Argemu, Horkýže Slíže, Harlej či Tublatanku. Vstupné na Rock in Brno na brněnském výstavišti začíná na osmi stech korunách.

Rockový den si mohou návštěvníci užít o několik měsíců dříve také ve Vyškově. Rock in Vyškov na místním fotbalovém stadionu představí sedmého června opět Tublatanku, Harlej a Horkýže Slíže. Sestavu doplní Alkehol a Trautenberk. Vstupné zde oproti Brnu začíná o sto korun výše.

Pro ty, kteří se chtějí vyhnout placení vstupného a užít si multižánrový festival, se nabízí Ponava Fest, který je letos v termínu 24. - 26. května. Tradičně obsadí část parku Lužánky v Brně.

Organizátoři v uplynulých dnech řešili nabídku prodeje vstupenek na sociální síti Facebook. Jedná se ale o podvod, neboť akce je zdarma. Dejte si tedy pozor.

Největší festivaly V Brně a okolí:

• 4. května - Bezva Fest ve Slavkově u Brna - vstupné 599 korun

• 11. května - Brněnský Majáles - vstupné 899 korun

• 17. května - Studentský Majáles - vstupné v předprodeji 199 korun

• 24. - 26. května - Ponava Fest - vstup zdarma

• 7. června - Rock in Vyškov - vstupné od 890 korun

• 25. - 27. července - Pop Messe - třídenní vstupné 2 200 korun, jednodenní vstupné 1 500 korun

• 9. - 10. srpna - Hrady CZ na Veveří - dvoudenní vstupné v předprodeji do konce května 1 700 korun, páteční 900 korun, sobotní 1 000 korun

• 13. září - Rock in Brno - vstupné od 790 korun