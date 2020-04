Velký návrat čeká v nové koncertní sezoně brněnské filharmoniky a jejich příznivce. Plné dvě abonentní řady si totiž milovníci klasické hudby vyslechnou v podání brněnského orchestru opět v Janáčkově divadle. Od letošního podzimu do začátku léta 2021 se také lidé mohou těšit na dvě české hudební premiéry a dokonce i jednu světovou. Zazní dílo zkomponované na objednávku Filharmonie Brno.

Do Janáčkova divadla se filharmonici naplno vrací po tříleté pauze zapříčiněné rekonstrukcí objektu. Byť se některé filharmonické koncerty do divadelního domu na Moravském náměstí vrátily již v aktuální sezoně, na část koncertů lidé stále museli docházet do kulturního centra Babylon v Kounicově ulici. Tomu je od podzimu letošního roku konec. „V Janáčkově divadle nabídneme dvě abonentní řady, tedy šestnáct koncertů," potvrdila ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.