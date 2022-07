Speciální efekty, které korespondují s dějem filmu, přichází do kina spolu se snímkem ve formě speciálního souboru, podobně jako třeba titulky. Podle Ladry je možnost využití 4DX dnes už u téměř všech kultovních filmů. Nejpoužívanější je pak u akčních snímků.

České filmy se zatím tohoto vylepšení nedočkaly. „Je to škoda, ale takové filmy jsou nákladné. Navíc to potřebuje specifický žánr. Například u konverzační komedie by mohli diváci dostávat třeba facky," popsal režisér Vojtěch Moravec. Dodal ale, že režírovat takový film by byla zajímavá zkušenost.

Kino v Olympii rekonstruovali řemeslníci od začátku roku do konce června, a to bez přerušení jeho provozu. Sál s technologií 4DX mohli diváci poprvé navštívit v dubnu. Celá rekonstrukce stála čtyři miliony eur a zapotřebí k ní bylo pětačtyřicet kilometrů kabelů.