Jaká je hlavní myšlenka filmu?

Těch je spousta. Název Sucho není vybraný náhodou, jednak je tam ekologické poselství a vůbec to, jak se nám mění příroda a vlivem člověka v ní dochází k nezvratným změnám. Zároveň se režisér snaží najít kompromis mezi cestami velkopěstitelů a ekologických pěstitelů. Myslím si, že nefandí ani jedné straně, ale hledá rozumnou cestu mezi nimi. Jde i o sucho mezi lidmi, o vyprahlé komunikační cesty, které je také potřeba zavlažovat.

Můžete zmínit pro vás nejhezčí zážitek z natáčení?

Rád bych, ale jde o finále filmu, takže bych to divákům nerad prozrazoval.

Tak místo toho můžete zmínit nejsložitější chvíli z natáčení.

Jsem městský člověk a má postava ve filmu pořád chodila bosa. Dokonce i během krmení kachen, slepic, koz a dalšího zvířectva v jejich výbězích, ve kterých zanechávají i své exkrementy. To pro mě opravdu bylo na hraně snesitelnosti, ale dalo se to. Ty nohy se umyjí.

Slavnostní předpremiéra snímku Sucho a autogramiáda v brněnském kině Špalíček se konala v úterý 13. února.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Jak se vám líbilo natáčení v Moravském Toskánsku?

To se mi líbilo moc. Zvláště v Krumvíři, jsou tam sympatičtí a skvělí lidé, takže bylo příjemné si s nimi třeba po natáčení sednout na pivo a popovídat si.

Pan režisér spolupracoval s místními i při natáčení, týkalo se to i vašich scén?

Ano, konkrétně jedné takové urputné přetahovačky, skoro až rvačky. Myslím, že byli lidé až překvapení, když se to točilo podruhé, po čtvrté, po šesté až po desáté, že je to filmování docela makačka. Spolupracovalo se s nimi ale výborně.

Děj filmu

Dva sousedské klany a dva různé přístupy k životu. Co se stane, když do napjatých vztahů dvou dominantních otců zasáhne láska vlastních dětí? Zatímco Josef nutí svou rodinu ke svéráznému způsobu života na ostrůvku vegetace mezi monokulturními Viktorovými lány, Míra je zamilovaný do Josefovy dospívající dcery Žofky. Aby získal její sympatie, musí s otcem bojovat. Synova revolta i problémy v rodinné firmě staví Viktora do nové situace. I Josef zklamaný důsledky vlastních životních postojů má možnost leccos přehodnotit. Naději na uzdravení na poli mezilidských vztahů i vyprahlé krajiny přinese do života několika hrdinů až mezní událost.