Kvůli covidu loni organizátoři festival odložili, letos tak ukáže i filmy z loňského roku. Promítat se bude asi padesátka filmů z devatenácti zemí. „Kdokoliv kdo věří na světové spiknutí se asi nikdy nepokusil zorganizovat školní výlet nebo filmový festival pod přísnou a nepravidelnou taktovkou proticovidových opatření. I přes to si ale myslím, že festival letos bude významná akce, vždyť půjde o první mezinárodní setkání evropských planetárníků od začátku pandemie,“ poznamenal ředitel festivalu Ondrej Kamenský.

Do Brna se sjedou vědci z celé Evropy. „I přes peripetie v cestování nakonec dorazí tolik pracovníků planetárií, že jsme zcela zaplnili hygienou omezenou kapacitu digitária. Netradičním doplňkem bude přísné testování, karanténní opatření a vůně desinfekce. Přesto všechno účastníkům stojí za to, vydat se do Brna. To je pro nás to nejlepší vysvědčení,“ nastínil ředitel brněnského planetária Jiří Dušek.

Nejlepší ze snímků ocení porota. Výběr zhlédnou diváci z řad veřejnosti na Digifestu o víkendu. „Ten je skutečným výběrem těch nejlepších hroznů,“ poznamenal náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Na festival se těší i Kateřina Pluháčková. „Rozhodně na hvězdárnu zavítám, nejspíš v sobotu. filmy s vesmírnou tematikou mě baví,“ svěřila se studentka.