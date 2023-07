Na filmovou podívanou láká kino Sibiř v Husovicích na Brněnsku. Na Dukelské třídě startuje od 26. července letní cyklus oceněných či dokumentárních snímků z mnoha zemí. Diváci je zhlédnou na velkém plátně vždy ve středu od sedmi hodin večer v prostředí zrekonstruovaného kulturního centra. Milovníci kvalitní kinematografie si tak zdarma odnesou jedinečný kulturní zážitek.

Tento rok pořadatelé představí filmy ze sousedního Německa, Rakouska nebo také z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Velké Británie či Švýcarska. Cyklus je uváděn i ve spolupráci s platformou „Promítej i ty!“, která vybírá zajímavé snímky z festivalu Jeden svět. Ten je největší přehlídkou dokumentárních filmů o lidských právech na světě.

„Každý rok se zejména v letním období snažíme přinést a promítnout filmy, o kterých si myslíme, že se vztahují k aktuálním společenským tématům a vytvářejí o nich žádoucí diskuzi. Navíc, v příjemném prostředí rekonstruovaného kina s občerstvením, příjemným zázemím s odpočinkem v podobě klidné zahrady a dvora, které jiná kina vždy nenabízí,“ doplňuje Jan Šerek z centra Sibiř a iniciativy Kulturou proti chátrání.

Kromě promítání se v Husovicích uskuteční i letní koncerty. V neděli 30. července zahraje skupina Vibora z Baskitska a švýcarští Ikigai. V srpnu se zase představí skotské hudebnice Bratakus, Las Fokin Biches z Mexika.

SEZNAM FILMŮ, NA KTERÉ SE LIDÉ MOHOU TĚŠIT:

26. července - ŽENY ZA VOLANTEM: PŘÍBĚHY Z CESTY PO PAMÍRU

Příběh dvou kamarádek z Velké Británie, které vyrazily na roadtrip po proslulé Pamírské dálnici, která se vine skrz Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán, aby zjistily, jak se v těchto zemích žije ženám. Postupně se setkávají se ženami všech věkových kategorií i různého společenského postavení. Jejich odvážné a inspirativní příběhy prokazují, že touha po rovnoprávnosti je přítomna všude po celém světě.

2. srpna - GENERACE EUROMAJDAN

Filmový štáb od roku 2013 sledoval Mustafu Najema, Svitlanu Zališčuk a Serhije Leščenka a jejich boj za demokracii na Ukrajině. Ti v průběhu zaznamenaných let zásadně změnili svou roli – od aktivismu se dostali k vysoké politice. Vůdčí postavy revoluce na Majdanu se po volbách v roce 2014 stávají součástí starých struktur, proti kterým bojují.

9. srpna - FARMÁŘ A HIPSTER

Setkání dvou odlišných světů, městského a venkovského, v kulisách dechberoucí přírody rakouských Alp je výjimečným příkladem dialogu mezi těmi, kteří o sobě nevědí téměř nic, přestože žijí nedaleko od sebe.

16. sprna - VŠECHNO DOBŘE DOPADNE

Představte si svět bez včel. Byl by zdravý? Existoval by ještě vůbec? A jak by vypadal svět bez lidí? Spirituální úvaha o tom, jak nás mohou včely učit a vést k návratu k přírodě – stačí otevřít oči.

22. sprna - SONITA

Sonita se chce stát slavnou raperkou. S příbuznými uprchla před Tálibánem z Afghánistánu do Íránu, zatímco rodiče zůstávají dál v Afghánistánu. Zdá se, že Sonitu stejně jako asi 15 milionů dalších nezletilých dívek po celém světě čeká domluvená svatba. Rodiče láká 9000 dolarů, které by za dceru mohli dostat, a o rapování nechtějí ani slyšet. Kromě toho je v Íránu sólový ženský zpěv zakázán.

30. srpna - SLONÍ MATKA

Lek Chailert je Thajka, která zachraňuje slony před zneužíváním turistickým průmyslem a lokální sloní mafií. S příchodem pandemie covidu-19 navíc najde způsob, jak protivníky obrátit na svoji stranu. Dokument je paralelou k boji Davida s Goliášem, v němž jedna odvážná žena stojí proti politické korupci i organizované struktuře obchodníků se zvířecím utrpením.

