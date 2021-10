Vybudováním dopravního terminálu se zvýší dostupnost lokality. „Bude vstupní halou k nové hale, z tramvaje zpřístupní přímo vstup na frekventované koupaliště Riviéra a skrze lanovku se lidé dostanou snadno do kampusu v Bohunicích a na koleje Vinařská," zmínil Chvátal.

Dělníci u vozovny postaví tramvajový most s tratí směrem na Mendlovo náměstí a trolejové vedení na něm. Součástí prací budou i úpravy zeleně a přeložky inženýrských sítí.

Třetí etapa modernizace vozovny Pisárky a související práce Vybudování vratné tramvajové smyčky. Zkapacitnění smyčky kvůli odbavení cestujících mířících do multifunkční haly. Výstavba tramvajového mostu s tratí a trolejového vedení na něm. Vznik přestupního uzlu zastávky Lipová pro trolejbusy, tramvaje a autobusy. Vybudování hlavního pěšího přístupu k aréně i do západní části areálu výstaviště, stejně tak k plánované lanovce. Přidání výjezdní koleje ze smyčky směrem na Mendlovo náměstí a další nástupní a výstupní hrany v opačné jízdě.

Kvůli odbavení cestujících mířících do multifunkční haly budou součástí záměru i další stavby a úpravy. Tramvajová smyčka nabídne větší kapacitu. „Projekt zahrnuje přidání výjezdní koleje směrem na Mendlovo náměstí a další nástupní a výstupní hrany v opačném směru. Navrhovaná stavba zajistí hlavní přístup pěších k plánované multifunkční hale, a to z přestupního uzlu tramvajové, trolejbusové a autobusové zastávky Lipová,“ nastínil městský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

