Všimnout si lze přitom ještě jedné věci. Stánek je průchozí a nikdo v něm není. Pouze nápisy na něm vybízejí ke vstupu. Uvnitř se pak zákazník dozvídá, že obsloužit se musí sám. Postup je přitom velmi jednoduchý. Stačí si vybrat produkty, v ceníku zjistit, kolik stojí, a celkovou částku následně zadat do platebního terminálu. Zaplatit lze také pomocí QR kódu. Zákazník přitom může produkty zdarma ochutnat, přečíst si něco o firmě nebo o tom, proč hmyz vůbec jíst.

„Jsme nová firma a jedlý hmyz je u nás zatím stále kontroverzní téma. Chceme proto, aby si zákazníci měli možnost naše produkty v klidu prostudovat, zjistit, jaké benefity hmyz má, co všechno obsahuje, a svobodně se rozhodnout, zda si naše produkty zakoupí. Nechceme na nikoho vytvářet tlak, který je často způsobený přítomností někoho, kdo se vám za každou cenu snaží něco prodat,“ vysvětluje Adam Dostál, zakladatel firmy Grig, která v brněnském obchodním centru v květnu otevřela svůj první samoobslužný kiosek s produkty z jedlého hmyzu.

VIDEO: Hmyzí burger z Brna jde na trh. Podívejte se, co v něm je a jak se chystá

Jeho ambice nejsou malé. Jeho cílem je totiž naučit Evropany jíst hmyz. Vzhledem k jeho udržitelnosti a nutričním hodnotám ho totiž považuje za jídlo budoucnosti. I to je to, co za vznikem kiosku stojí.

„Spolu s jídlem budoucnosti chceme zákazníkům nabídnout také nakupování budoucnosti a tohle je z mého pohledu koncept, který se už teď začíná projevovat a za pár let bude zcela běžný. Vnímám v tom větší pohodlí a efektivitu. Lidská práce se navíc s technologickým pokrokem neustále zdražuje. Umím si tedy představit, že i takový stánek s ovocem a zeleninou odnaproti bude za chvíli plně automatizovaný, protože technologie bude natolik levná, že platit člověka, který za stánkem celý den stojí a nevytváří žádnou přidanou hodnotu navíc, se nevyplatí,“ myslí si Dostál, jehož baví lidem přinášet také nový zážitek z nakupování.

Kiosek hlídá umělá inteligence

Kiosek totiž nemá pouze samoobslužnou funkci. Využívá kamerového systému s umělou inteligencí, která kontroluje, zda zákazník za produkty zaplatil. Umělá inteligence přitom rozpozná, že zákazník vzal v daném čase z pultu některý z produktů a od té doby začne mapovat jeho chování. Pokud pak zákazník nezakončí svůj výběr platbou, vyhodnotí takové chování jako podezřelé a sama na něj upozorní. Majitel je pak schopen ze záznamu zpětně zkontrolovat, zda k pochybení skutečně došlo. Funguje to přitom i ve chvíli, kdy zákazník produkty bere a zpátky vrací nebo je v kiosku více lidí. Umělá inteligence totiž zaznamenává stopu každého z nich, přičemž soustava čtyř kamer dokáže zachytit každý centimetr čtvereční prodejní plochy.

Zákazníci se však podle Dostála chovají překvapivě ukázněně a důvěry nezneužívají. Většina nemá potřebu krást a chápe, že za zboží je třeba zaplatit. Pomáhá podle něj také to, že firma je zatím v plenkách a lidé jí nemají potřebu škodit, stejně jako cílová skupina zákazníků, která výsledný produkt oceňuje a snaží se ho spíše podpořit.

Ke krádežím však podle Dostála přesto dochází. Měsíčně se mu ztratí zboží za zhruba dva tisíce korun, což odpovídá zhruba patnácti balíčkům s jedlým hmyzem. Vzhledem k počtu lidí, který kolem kiosku v obchodním centru projde, to však považuje za úspěch. Zlodějíčky pak firma většinou kontaktuje a část peněz se jí podaří získat zpátky.

„Samozřejmě existuje malá skupina lidí, kterou to nezajímá a peníze z nich nikdy nevymůžete. Daleko častěji se však stává, že zákazníci se krádeže dopustí omylem. Nakoupí zboží například za 149 korun a na terminálu kliknou na jedničku, čtyřku a devítku. Nevšimnou si pak, že místo 149 korun je na displeji pouze 1,49 koruny. Tito lidé nám však většinou zboží doplatí,“ říká Dostál.

Expanze po republice

Ten koncem roku plánuje svoje samoobslužné kiosky rozšířit do všech nákupních center v krajských městech napříč Českou republikou. Lidé se jich však dočkají v o něco pozměněné podobě. Vybaveny budou totiž ledničkami a mrazáky a kromě svačin a omáček si v nich zakoupí také hmyzí burger, párky nebo „ikea“ kuličky. Zatímco burger firma na trh uvedla na jaře, párky a kuličky jsou teprve ve vývoji. Cílem je totiž podle Dostála vyrábět plnohodnotné jídlo pro širší populaci. Podobně jako u burgeru i u kuliček a párků chce firma pracovat s kombinací hmyzího a hrachového proteinu. Kuličky by navíc měly obsahovat také zeleninu.

„Aktuálně řešíme, jak vytvořit hmyzí párek v konzistenci, která by nejvíce připomínala maso,“ směje se Dostál.

Ani se svačinkami však firma nekončí. V nabídce by se tak mohl objevit hmyz ve slaném karamelu či skořici, hmyzí granola nebo proteinové tyčinky.