Návrat na ikonický stadion za Lužánkami brněnský fotbal nečeká. Verdikt je po měsících nadějí a stavebních průzkumů neúprosný, obnova stadionu za Lužánkami se ukázala jako nereálná. Za nejvhodnější místo pro výstavbu nového fotbalového svatostánku označili představitelé města i Zbrojovky současný velodrom u výstaviště. Cyklistický klub, který v místě aktuálně trénuje, tak čeká stěhování.

Po letech v Brně opět ožívá myšlenka fotbalového stadionu na výstavišti. Takto vypadal návrh před deseti lety. | Foto: Architektonická kancelář SMEDEK

Pro cyklisty počítá vedení města s výstavbou nového cyklistického oválu zkombinovaného s atletickou halou. Možnosti umístění fotbalového stadionu prověřovala Kancelář architekta města Brna. „Umístění fotbalového stadionu, atletické haly a velodromu prověřovala kancelář architekta v devíti vytipovaných lokalitách, které se nacházejí na pozemcích města a co nejvíce odpovídají návrhu nového územního plánu z loňského června. Vybudování nového fotbalového areálu v místě současného velodromu se stalo místem s převažujícími pozitivy,“ řekl brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Aktuální plán pro nový fotbalový stadion u brněnského výstaviště.Zdroj: Magistrát města Brna

Klíčovou se pro výběr lokality stala bezprostřední blízkost multifunkční haly, díky které využijí lidé rozšířenou infrastrukturu. To zároveň vylučuje případné investice do podobných projektů, pokud by stadion vznikal jinde. Místo je aktuálně dostupné jak hromadnou dopravou, tak autem, odpovídající je rovněž kapacita parkovacích míst. Mimo to zmínili radní polohu, která je sice v blízkosti centra města, ale mimo obydlenou oblast.

Nový fotbalový stadion by měl kromě národních pravidel splňovat taktéž mezinárodní pravidla UEFA. Taková podmínka by v případě stadionu za Lužánkami byla jen těžko zvládnutelná. Město si současně klade za cíl propojit fotbal a hokej v jedné lokalitě. „Moderní fotbalový stadion, který by byl dopravně dostupný, neomezoval rezidenty a odpovídal stále se zpřísňujícím mezinárodním regulím, Brno stále nemá. Máme za sebou zkušenosti s projektem multifunkční haly, které bychom u nového projektu zúročili,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Záměr podpořil také bývalý český profesionální fotbalista Petr Švancara. Ten původně proti demolici stadionu za Lužánkami ostře vystoupil. „Rozumím tomu, že původní záměr zachovat fotbal za Lužánkami je prakticky nemožný. Vítám snahu města stavět tam, kde je to uskutečnitelné,“ okomentoval situaci Švancara.

K projektu se cyklistické oddíly, které v Brně aktuálně působí a trénují právě v místě současného velodromu, staví pozitivně. Především pak kvůli vidině nového sportoviště, které by v budoucnu mělo zkombinovat velodrom a atletickou halu. „Těší nás, že se město zabývá i řešením výstavby nového velodromu, který je z hlediska nároků na dnešní dráhovou cyklistiku nezbytný. Jsme připravení poskytnout maximální součinnost, aby ve městě vznikla dvě nová sportoviště,“ reagoval Luděk Telecký z TJ Favorit Brno.

Další fází se nyní stane příprava investičního záměru nového fotbalového stadionu i velodromu s cílem nastínit konkrétní kroky pro projektování obou sportovišť. Poté chce vedení města zkoordinovat spolupráci městských firem. „Jedná se především o Veletrhy Brno vlastnící pozemky, ale také například o Technické sítě Brno nebo Brněnské komunikace, které by se postaraly o dopravní napojení,“ popsal brněnský radní pro správu městských účastí Petr Kratochvíl.

Podoba každého z budoucích stadionů následně vzejde z architektonické soutěže. „Jsem rád, že po čtrnácti letech, kdy jsem u toho, jsme se s městem konečně začali výstavbou nového fotbalového stadionu zabývat. Zvolená lokalita je navíc z hlediska časové náročnosti jedinou správnou,“ nechal se slyšet majitel fotbalové Zbrojovky Brno Václav Bartoněk.

Stav fotbalového areálu za Lužánkami a budoucnost ikonického území hodlají představitelé města řešit i nadále. Dosavadní diagnostický průzkum odhalil na stadionu závažná poškození železobetonových konstrukcí i nevyhovující statické zajištění. Právě proto jsou podle města úvahy o sanaci, statickém zajištění a revitalizaci lokality nereálné.