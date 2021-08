Letos před prázdninami zabodovala v hudební soutěži Wera SBOA ShredCollab 2021. „V době pandemie je to internetová soutěž. Pořadatelé zařídí muzikanta, který nahraje podklad. Ten je pak určený pro všechny,“ vysvětluje devětadvacetiletá hudebnice. K podkladu pak každý účastník nahraje soutěžní video, ze kterých pořadatelé vyberou vítěze.

Mezi účastníky různých pokročilostí z celé Evropy skončila AIKA se svým kytarovým kouskem na první příčce. „Beru to se vší pokorou, protože konkurence byla opravdu obrovská. Vyhrála jsem krásnou novou kytaru, udělalo mi to velkou radost. Dalo mi to pocit, že dřina k něčemu je,“ usmívá se rockmetalová kytaristka.

Kvůli covidu už ale přes rok a půl na živém koncertě nehrála. „Naposled na vyprodané Rock opeře v Praze na Silvestr 2019,“ říká hudebnice, která si volné dny krátí jízdou na závodní koloběžce a odpočívá u počítačových her.

Se svou kapelou AIKA nyní sbírají materiál. „Čekáme, až ho bude víc. Teď připravujeme repertoár, nedávno jsme natočili třetí klip,“ zmiňuje.

Už jako malá zkoušela zpívat, hrát na flétnu nebo na foukací harmoniku. „Chvilku jsem hrála na klavír a pak jsem si všimla právě kytary. Hrozně se mi líbilo, jak brnkal jeden kamarád a poprosila jsem ho, jestli mi neukáže pár akordů. A když mi bylo třináct, dokonce mi přenechal jednu starou akustickou kytaru,“ vzpomíná hudebnice.

Trénink melodií ji naprosto pohltil. „Cvičila jsem víc a víc. Od asi patnácti let jsem trénovala i osm hodin denně. Flákala jsem školu. Měla jsem období, až do nějakých asi jednadvaceti, kdy jsem si držela osm až čtrnáct hodin denně. V sedmnácti jsem si zaplatila pár lekcí na srovnání techniky a abych trošku došrotila i hudební teorii,“ vypráví.

AIKA si vytvořila profil na stránce bandzone.cz, kde si jí všiml moderátor a bubeník Petr Kůsa Kůsovka. „Přišla mi od něj esemeska, jestli to opravdu hraju já, a pozval mě na rozhovor. Poslal různým českým muzikantům e-mail a pak se mi lidé začali ozývat,“ směje se.