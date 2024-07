Ten, kdo prošel bránou depa, přenesl se do jiné doby. Pro někoho do doby svého mládí a pro jiné do doby, kterou nemohl zažit. Na místě, kde ještě před několika lety závodil ve třídě Moto GP legendární jezdec Valentino Rossi, nyní po dvacetileté pauze si mohli Brňané užít historické vozy Formule 1 nebo závody Grand Prix historických vozidel, Formule Junior a HAIGO.

Fotograf Deníku navštívil místo dění a nafotil nejen krásná auta a motorky, ale také konstrukční detaily a okamžiky radosti z vítězství a účasti na této fantastické přehlídce motoristické krásy dvacatého století.