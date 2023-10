/FOTO/ Nové místo pro fotbalový stadion v Brně vybrali na podzim brněnští radní. Místo očekávané lokality za Lužánkami má v příštích letech vyrůst na místě nynějšího velodromu v areálu brněnského výstaviště. „Nebylo to rozhodnutí radních, které by vzniklo v jejich hlavách. Nechali jsme si zpracovat analýzu. Kolegové z kanceláře brněnského architekta prověřovali několik lokalit. Dospěli k závěru, že tato je z mnoha závěrů nejvhodnější a my jsme se s tím ztotožnili," řekla v úterý brněnská primátorka Markéta Vaňková na tradiční akci Deníku Setkání s primátorkou.

S novým místem se musel vyrovnat i bývalý fotbalista Zbrojovky Petr Švancara, který dlouhou dobu bojoval právě za zachování legendárního stadionu za Lužánkami. „Za Lužánky jsme zamáčkli slzu. Paní primátorka si se mnou zkusila hodně. Nejsem s tím vyrovnaný do dneška, ale jde mi o stadion. Rozumově a aby stadion byl, dává výstaviště smysl. Jasně že dostáváme bídu, že jsme všechno možné změnili směrem k velodromu. Soudní spory ohledně Lužánek ale nejsou ještě definitivně vyjasněné," komentoval Švancara.

Podle něj v případě, že by v Brně vznikl nový fotbalový stadion, měl by potenciál pro zápasy české fotbalové reprezentace. Navíc má stát v blízkosti nově stavěné multifunkční haly. „Můžeme se dočkat toho, že půjdeme z fotbalu na hokej a z hokeje na fotbal. V neděli jsem byl v Plzni na zápase reprezentace s Faerskými ostrovy. Když vidím, že stadion není vyprodaný a má kapacitu pro osm devět tisíc diváků… Věřím, že v Brně by byl vyprodaný skoro vždycky," podotkl Švancara.

Vaňková ale zmínila, že nový fotbalový stadion není otázka měsíců nebo nižších jednotek let. „Čtyři a půl roku uplynulo od určení místa pro multifunkční halu do poklepu základního kamene. Máme však dostatek času na to, aby město mělo dostatek peněz na fotbalový stadion," podotkla.

Podle radního Petra Kratochvíla je zásadní vždycky místo, které už je pro nový fotbalový stánek určené. „Další krok, který bude následovat je vytvoření komise, která by měla specifikovat detaily stadionu. Abychom měli zadání pro projektovou dokumentaci," poznamenal Kratochvíl. Podle něj bude mít komise zhruba dvanáct lidí včetně zástupců Zbrojovky nebo města.

V případě kolize více akcí v lokalitě výstaviště by měla podle primátorky Vaňkové dotčená oblast dopravní zátěž unést. „Když bude souběh velkých akcí, nebude průjezdnost dokonalá. Ale každý s tím počítá. Problém by byl, kdyby byla multifunkční hala nebo fotbalový stadion za Lužánkami. Je to obydlená část, téměř u centra," myslí si Vaňková.

Na otázku šéfredaktora Deníku na jihu Moravy a Vysočině Michala Šupálka, zda Brno vůbec potřebuje vzhledem k současným výkonům fotbalové Zbrojovky nový fotbalový stadion, Švancara odpověděl, že je nutný. „Srbská je v tak katastrofálním stavbu, že je v ohrožení, abychom tam vůbec hráli fotbal. Jsme v ohrožení profesionální licence směrem k mládeži. Jestli je na něco Zbrojovka pyšná, je to mládež," nastínil Švancara. Vedení města plánuje alespoň dílčí opravy stadionu v Srbské ulici.

Švancara si je zároveň vědomý, že nynější hra fotbalistů Zbrojovky není optimální. „Hrajeme hrozně, jako fotbalista plaču, je to katastrofa. Ale stále máme čas ještě postoupit. Je tam nové sportovní vedení. Přišli tam noví, věřím schopní lidé, kteří potřebují alespoň dvě přestupová období na proměnu," uvedl bývalý výborný ligový útočník.