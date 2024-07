Děj filmu se skládá ze čtyř příběhů čtyř mužů, které osud svede dohromady. Setkávají se tak operetní dirigent Petr Zikmund, kterého hraje Štěpán Kozub, mykolog Patrik Velek v podání Vladimíra Poláka, úředník Karel Janýz, jehož ztvární Robin Ferro a slavný herec Ewald Myron v podání Alberta Čuby.

Čtyři zdánlivě nesourodé světy se jednoho dne protnou ve společném konci příběhu, aby našly skrytou krásu ve světě lesních srnek, jež je celou dobu pozorují. „Všechny čtyři postavy jsou vlastně vypravěči svých příběhů. Každý vypráví jiný příběh a vypráví ho jinak. Realita se každou chvíli někam pootočí a mění tak, že divák je neustále znejišťován v tom, co vidí,“ uvedl režisér snímku a zároveň scenárista Tomáš Svoboda, který má za sebou filmy jako například Hodinový manžel, Manžel na hodinu, Jak se zbavit nevěsty, Dvě nevěsty a jedna svatba či Indián.

close info Zdroj: Michael Semerád zoom_in Natáčení nového filmu Srnky.

V Brně natáčeli tvůrci filmu v Besedním domě. „Klíčové je, že ostravská filharmonie v brněnské filharmonii představuje vídeňskou filharmonii, a to jediné se dá natočit pouze v Brně. Jinde v republice by to nešlo” uvedl jako důvod natáčení v Brně se smíchem Čuba, který se ujal produkce filmu.

Jednu z hlavních rolí, dirigenta, ve snímku ztvárňuje Štěpán Kozub, který si dokonce poprvé v životě ve scénáři svou postavu vybral. „Je to pro mě trochu odklon, ale záměrně jsem si vybral něco, co je mi asi nejdál. Prošel jsem dirigentskými kurzy, věnoval se mi profesionální dirigent Jiří Habart, a tak jsem měl možnost vplout i do tohoto světa,“ pochvaloval si herec.

Film Srnky bude podle tvůrců výrazný i vizuálně. „Tomuto lehce absurdnímu snímku bude slušet výrazné výtvarné gesto, a tak jsme se při přípravě natáčení inspirovali filmy jako je Velká ryba Tima Burtona nebo V kůži Johna Malkowicze režiséra Spike Jonze. Výrazné výtvarné ztvárnění měly i všechny divadelní inscenace Srnek, které už vznikly v Divadle Bolka Polívky v Brně, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Divadle Kladno a v divadle Teatr Ludowy v polském Krakówě,“ vysvětlil režisér Svoboda.

Film vzniká kromě Brna také v ostravských lokacích či v kulisách Divadla Mír. Štáb vyrazí také do Prahy, nebo do Polska. Snímek má být dotočený začátkem srpna tohoto roku, do kin by měl přijít v první polovině roku 2025.