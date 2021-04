Projekt Fakescape chce naučit studenty středních a základních škol kriticky přemýšlet o informacích, které čtou a sdílí na sociálních sítích. „Nechceme nikoho nudit výkladem, ani říkat, co se může číst a co je 'zakázané'. Naším cílem je, aby si studenti prakticky vyzkoušeli, jak mají ověřovat informace, a uvědomili si mediální nástrahy, které na ně číhají v online prostředí,“ objasňuje hru Tereza Kráčmarová, mluvčí sdružení.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. „Všechno, co je na internetu, není nutně pravda. Pomocí her rozvíjíme u žáků a studentů jednotlivé kompetence mediální gramotnosti," upřesňuje Kráčmarová.