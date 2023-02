Jana Mertlová bydlí na Staré osadě. Kromě devastace zeleně a vytváření nevzhledného okolí v bezprostřední blízkosti jejího domu, jí vadí hluk i zásah do soukromí. Pokud totiž dotyčný své vozidlo v místě na zelené ploše odstaví, parkuje hned pod okny lidem bydlícím v prvních patrech činžovního domu. „Ač je tam zákaz zastavení, mnoho řidičů zřejmě neumí číst dopravní značky. Tráva je zničená. Bydlím navíc v přízemí a když vám někdo neustále parkuje v ložnici, je to poměrně nepříjemné,“ uvedla jedna z obyvatelek.

VIDEO: Zavřené parkoviště u Veveří v Brně. Desítky stojících aut, přijíždí další

Stejné zkušenosti má přitom i její sousedka Žaneta Hanzlová. „Je to opravdu strašné, hlavně na jaře a v létě, kdy máte do ložnice a dětského pokoje otevřená okna, a auta na zákazu parkují přímo pod nimi,“ sdělila.

Problém celých Židenic

S parkováním mimo vyznačené plochy kritizuje také vedení městské části. Podle tamní místostarostky Jany Šťastné se problém týká celých Židenic. Stávající policejní kontroly jsou však nedostatečné a pokutování řidičů bezvýsledné. Zelené plochy přitom zabírají často vozidla sloužící k účelům stavby. Povoleno stát na nich ale nemají.

Místostarostka v prohlášení na sociální síti uvedla, že ani potřeba kratší vzdálenosti pro vynaložení nákladu neopravňuje k ničení veřejné zeleně. „Dostala jsem od obyvatel podněty ohledně jednoho místa v Bělohorské ulici a předala je městské policii. Požádala jsem je, aby se na to zaměřila, a pokud tam bude někdo parkovat, udělila mu pokutu. Ta to sice udělala, dodávka tam ale parkovala vesele dál. Plocha už vypadá šíleně, je to tam úplně rozježděné,“ popsala dále Deníku Šťastná.

Zábradlí na Mendlově náměstí v Brně: rozhodnutí úřadu a policie, jednají o změně

Vedení městské části se tak v Bělohorské ulici rozhodlo umístit kameny. Právě ty se v místech, kde auta v zeleni navzdory pokutám opakovaně stojí, ukázaly být jako účinné. Místostarostce se však podobné řešení nezamlouvá. Takzvaný brněnský Stonehenge, jak to na sociální síti označila, mít ze Židenic nechce a přednost by travnaté ploše.

Tu už však kvůli neukázněným řidičům na mnoha místech v Židenicích nahradil jiný povrch. Například na nároží Táborské ulice a ulice Dulánek podle Pavla Vaníčka tráva už dávno není. Auta tam na drobných kamínkách stojí v křižovatce u přechodu. Jiná místa už pokrývá pouze bláto. „Bývaly tam travnaté pásy, ale někdo to takto rozjezdil. Je možné, že to na jaře nakonec zaroste, ale teď to vypadá hrozně a problém je i s bahnem,“ pokrčila rameny Šťastná.

Sto přestupků

Že policie auta stojící mimo vyznačená místa nekontroluje dostatečně, je přesvědčeno nejen vedení městské části, ale i obyvatelé. Například podle Hanzlové strážníci procházejí kolem těchto aut často bez povšimnutí.

Podle mluvčí Městské policie Brno Markéty Skřivánkové však se hlídky městské policie zabývají dopravními přestupky po celém městě a prioritně postihují hlavně ty řidiče, kteří odstavením svého vozidla ohrožují ostatní účastníky provozu. Vyvrací také, že by Židenice byly z hlediska parkování v pásech zeleně nějaký extrémní případ. „Co se týče stání na travnatých pásech, je více možností, jak na tuto problematiku pohlížet. Pokud vozidlo stojí prokazatelně přímo na nezpevněné ploše, považujeme to převážně za zábor veřejného prostranství. Konkrétně v Židenicích se strážníci za posledního půl roku zabývali více než stovkou takovýchto přestupků. Jen pro porovnání, v Králově Poli jich evidujeme zhruba dvě stě osmdesát, v části Brno-sever necelých dvě stě padesát a okolo sto osmdesáti ve středu města,“ zdůraznila.

VIDEO: Opravy mostu Otakara Ševčíka v Brně. Prohlédněte si stavbu z dronu

Mluvčí také odmítá, že by policisté řidiče nepostihovali. „Je potřeba myslet na to, že není možné postihovat jedno protiprávní jednání vícekrát. V praxi to znamená, že pokud hlídka spatří vozidlo stojící na určitém místě neoprávněně a nezastihne řidiče, má řidič možnost dostavit se na základě upozornění za stěračem, případně posíláme provozovateli výzvu k podání vysvětlení. Pokud tedy řidič není dosažitelný přímo na místě, může se stát, že vůz zůstává delší dobu nehybně odstavený, přestože přestupek už je zaznamenaný. Tím může vzniknout dojem nečinnosti,“ dodala.

Podle Šťastné pokud však Žideničtí podobný přestupek zaznamenají, musí to řešit aktuálně. Zpětné dokazování na základě fotografií je podle ní složité. Problém je zejména s ověřováním jejich pravosti a data pořízení.

Petr Přikyl potom problém vidí z opačného pohledu. Pracuje pro online supermarket Rohlik.cz, který svým zákazníkům nechává doručovat nákupy až domů. „Když dovážíme zakázky, máme velký problém auto někde po dobu vyložení odstavit. Buď můžeme na silnici blokovat auta a hromadnou dopravu, nebo to alespoň půlkou auta odstavit na travnatý pás,“ uvedl kurýr. Pro zásobování a donáškové služby by uvítal zejména v Bělohorské ulici vybudovat odstavné parkoviště.