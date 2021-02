Úlomky, kliky, suť. Špunty a prázdné láhve. Na nich ještě zůstaly viněty brněnského Německého domu. Bílé i červené víno podávali brněnští Němci hostům. „Na konci války se prý rozkřiklo, že jsou tam sklady vína a cukru, což bylo nedostatkové zboží. Lidé do domu pronikli, vyrabovali ho. Všechno, i regály, rozebrali a vynesli ven," poznamenal znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Před víc než tři čtvrtě stoletím dům v Brně odpálili a rozebrali na kusy. Na místě, kde stával, později vyrostl park s fontánou. Loni na podzim na Moravském náměstí objevili archeologové jeho pozůstatky.

Vědci původně předpokládali, že z domu zůstaly jen obrysové zdi. Prokopali se ale do zasypaného sklepení. Na průzkum využili deset sond. „Při každé jsme něco našli, ale ve většině případů to byl zřícený první suterén. Když dům bourali, strop prvního suterénu byl kompletně stržen. Krásné prostory hospod, salonky pro různé spolky, reprezentativní místnosti, to vše tam je, ale je to zničené," popsal znalec Svoboda.

Tři byty, kuchyně i hospody

Při jedné ze sond se prokopali až do druhého suterénu, kde objevili celkem třináct zachovalých místností ukrytých pod zemí. Všechny ležely pod úrovní terénu a přes značnou vlhkost se zachovaly. „Prakticky vybavený suterén ve své dispozici mimo jiné ukrýval tři bytové jednotky, kuchyně i hospodářské zázemí, hospody a restaurace, kotelnu i skladovací prostory," popsal ve zprávě o průzkumu Svoboda.

Všechny sondy krom jedné odborníci uvedli do původního stavu. V dnešních dnech na náměstí zůstaly jen kolíky, které značí obrys Německého domu. "Stavba byla celkem členitá, nechali jsme si rohy přesně vynést geodety. Kdyby se mezi očíslovanými kolíky natáhla šňůrka, vznikne celý obvod," prozradil Svoboda.

Průzkum zadala městská část Brno-střed kvůli plánované rekonstrukci parku. Ta má začít nejpozději letos v červenci. I se sanačními výdaji bude stát asi osmdesát milionů korun.

Otázkou zatím zůstává, co bude s pozůstatky domu nyní. Z průzkumu vyplynulo, že klenby sklepních prostor nejsou staticky v pořádku. „Pokud nedojde k zabezpečení prostor, není možné realizovat rekonstrukci parku v plánovaném rozsahu," vysvětlila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Aktuálně pracují radní se dvěma variantami, jak prostor zabezpečit. První možností je sklepní prostory asanovat, tedy vyplnit je například samotvrdnoucí suspenzí. „Tím by se však v budoucnu zkomplikovalo využití podzemí. Druhou variantou je sanace kleneb, tedy jejich statické zajištění, aby unesly zátěž provozu na povrchu parku a jejich zakonzervování tak, aby se daly případně v budoucnu využít. Druhá varianta je cenově náročnější, městská část Brno-střed se k ní však jednoznačně přiklání," doplnila Dobešová.

Podobu parku nové výsledky archeologického průzkumu neovlivní. Projektanti je nyní zapracovávají do plánů. „Novou dominantou parku se stane centrální multifunkční plocha s vodními prvky, která bude sloužit i ke kulturnímu vyžití, například pro pořádání divadelních představení, komornějších koncertů a výstav. Hlavní páteřní cesta propojí centrum města s okolím ulice Lidické a doplní ji okružní pěšina, sloužící k procházkám. V části parku přiléhající ke Kolišti bude menší kavárna s toaletami pro veřejnost,“ upřesnil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Nová podoba Moravského náměstí v Brně

#galerie|3812615#

Jak dodal, drobnými opravami projdou také povrchy a zeleň. „Úpravy pomohou zavlažovat významnou část stávajících vzrostlých stromů. Navíc bude dosazeno velké množství nových dřevin a květinových výsadeb," doplnil Mencl.

Kvůli rekonstrukci lidé přijdou o letošní vánoční trhy na Moravském náměstí. Brňané se v parku nesvezou ani vyhlídkovým kolem. O jeho náhradním umístění ještě zástupci městské části nerozhodli. „Je to škoda, ale za hezčí park mi to stojí. Svařák si dám jinde a na kolo si holt počkám,“ řekla třeba studentka Kateřina Kroupová.

Německý dům

Německý dům na tehdy Lažanském náměstí postavili na konci 19. století, projekt zpracovali architekti Hermann Ende a Wilhelm Boeckmann. V kulturním centru se konaly koncerty, divadla, schůze, akce či přednášky především pro brněnské Němce.

„V budově byly reprezentační spolkové sály se štukovou dekorací, koncertní a divadelní sál, velký knihovní sál a menší konferenční salonky. Pro tento dům byly zakoupeny též varhany, tehdy největší v Brně vůbec. Součástí domu byla i výstavní galerie. Celý interiér byl bohatě vyzdoben reliéfy a menšími plastikami, vestibul naopak velkými bronzovými sochami germánských králů a královen v nadživotní velikosti," popsala v Internetové encyklopedii dějin Brna Milena Flodrová.

Za druhé světové války využívaly dům nacistické organizace. „Sloužil NSDAP, Hitlerjugend a dalším, zejména důstojnickým, klubům, což způsobilo, že dům se stal v očích českých Brňanů doslova symbolem zla. V bojích o Brno v dubnu 1945 byl silně poškozen dělostřelbou a při tom také zničen požárem, který se tehdy nikdo neodvážil hasit, i když ve sklepeních domu se nacházely zbytky zásob potravin a nápojů," doplnila Flodrová.

V srpnu 1945 byly vyhozeny zbytky Německého domu do povětří. Sutiny odklízeli zatčení brněnští Němci a němečtí zajatci. Na místě vznikla rozsáhlý park s vodním prvkem ve tvaru pentagonu.

Od roku 1973 stál v parku pomník Komunisté od Miloše Axmana, ten se stal i terčem dobového vtipu. "Jak se pozná, že jsou to Komunisté? No přece podle toho, že stojí zády k Práci! Vtip byl odkazem na skutečnost, že v pozadí za pomníkem bylo možno vidět nápis na střeše budovy, kde sídlila redakce deníku Práce," napsaly do Internetové encyklopedie dějin Brna administrátorka Jitka Šibíčková a historička Miroslava Menšíková. Pomník odstranili v roce 1990.