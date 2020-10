Bez oficiálního shromáždění, hymny. Koronavirová pandemie letos změnila i podobu oslav státního svátku u příležitosti výročí vzniku Československa. V Brně se přesto na tradičním místě, u sochy prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, ve středu začaly hromadit kytice. Položili je tam třeba i zástupci města, české armády či Masarykovy univerzity.

Zástupci Masarykovy univerzity pokládají věnce u příležitosti státního svátku. | Foto: FB Masarykovy univerzity

Letos se kvůli opatřením proti koronaviru nekonal oficiální pietní akt, zástupci institucí i běžní lidé přicházeli k soše v různý čas a jednotlivě. Výročí si připomněla i brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Možná by bylo dobré brát letošní 28. říjen jako příležitost k zamyšlení. Na nás záleží, jak toto složité období ustojíme. I když někteří hlavní představitelé republiky přijímají nekoncepční opatření, my, každý za sebe a každý pro všechny, musíme se vší zodpovědností udělat vše, co prostě udělat lze," napsala primátorka na sociální síti.