/FOTO, VIDEO/ Brněnské Divadlo Bolka Polívky v pátek hostilo slavnostní zahájení čtrnáctého ročníku Týdne čtení dětem v České republice. V Sále Břetislava Bakaly dětem četly, vyprávěly, zpívaly i hrály české osobnosti, mezi nimi například Xindl X, Michal Vieweg i principál divadla Bolek Polívka. Programem provedl malé diváky moderátor Jan Adámek, kterého děti znají z televizní stanice ČT:D.

Xindl X a Michal Vieweg četli v brněnském Divadle Bolka Polívky dětem | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Programu se zúčastnily čtyři brněnské a jedna bílovícká základní škola. Z Bílovic nad Svitavou dorazila asi sedmdesátka druháků. „Myslím, že se to dětem velice líbilo a bylo bezvadné, že se mohly zapojit," zhodnotila tamní učitelka Bohuslava Hamáková.

Zpěvák Xindl X dětem zpíval i předčítal, spisovatel Michal Vieweg přednesl úrývky ze své knihy Krátké pohádky pro unavené rodiče. Součástí programu bylo také scénické čtení LiStOVáNí knihy Manolito Brejloun v podání Alana Novotného a Jiřího Resslera. Krátkého vyprávění se ujal Bolek Polívka.

Týden čtení dětem probíhá v Česku letos už po čtrnácté. Podle zakladatelky projektu Evy Katrušákové je to svátek dětí a literatury. „V době, kdy dětské zábavě kralují aplikace, mobily a sociální sítě, je rodičovské předčítání klíčovější, než kdy jindy," podotkla Katrušáková.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Letošní ročník nese název Táta mi čte. „Přemlouváme tatínky, aby každý večer usedli k posteli svého dítěte a věnovali jim dvacet minut společného času," řekla Katrušáková.

Týden čtení dětem trvá od 1. do 6. června. Zapojují se do něj základní i mateřské školy, knihovny či literární kavárny, které připravují čtení pro děti. Například v Teplicích se koná čtení v trávě, ale čte i česká škola v Irsku. Zatím je naplánováno přes sto akcí, do kterých se zapojí osm a půl tisíce dětí.

