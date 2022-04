První snímky do díla čítajícího víc než sto stránek tak vznikly za východu slunce. Už od začátku však Bartoník věděl, že fotoknihu nechce zpracovávat sám pro sebe, nýbrž pro okolí. Zároveň chce zajistit, aby byla kniha dostupná především těm, které nebezpečný živel přímo postihl. „Jedna část je srovnávací, na fotkách tedy lidé uvidí kapličky, hřbitovy, školy a školky před a po řádění tornáda. Zachycené jsou mimo jiné z leteckých záběrů nebo dronů,“ popisuje historický nadšenec Bartoník svou knihu.

Další část zahrne osobní zpovědi těch, které živel přímo zasáhl, dobrovolníků, kteří na místo vyrazili pomoct bezprostředně po tragické události i povídání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem. „Na knize pracuji postupně už několik měsíců. Zatímco jsem si k ní dřív jen občasně sedl, teď už jsme ve fázi, kdy dělám úpravy téměř každý večer po práci. Opravdu intenzivně se přípravě věnujeme přibližně od začátku roku,“ líčí Bartoník.

Pětadvacet minut

Extrémní bouře s nejsilnějším tornádem v Evropě za posledních jednadvacet let se Moravskou Novou Vsí, Mikulčicemi, Hruškami, Lužicemi a částmi Hodonína prohnala 24. června loňského roku. Pětadvacet minut stačilo na to, aby zpustošilo úsek dlouhý zhruba šestadvacet kilometrů. „To, co se stalo v červnu loňského roku na jižní Moravě, nás velmi zasáhlo. Kromě finanční podpory jsme se zapojili i osobně a alespoň trochu vlastními silami přispěli k obnově okolí Lužic. Když nás pan Bartoník oslovil s myšlenkou knihy o tornádu, doslova nás to nadchlo. Zároveň jsme si ale uvědomili, že musíme knihu vydat v šibeničním termínu,“ přiznává za nakladatelství Radka Srněnská.

Zda budou fotoknihy dostupná napříč českými knihkupectvími, Bartoník zatím neví jistě. Přinejmenším by však chtěl zajistit jejich distribuci do postižených oblastí, a tam je za symbolickou cenu poskytnout místním. Část z výtěžku rovněž plánuje věnovat na pomoc při nápravě škod. „Knihu pokřtíme zřejmě v některé z nejvíce zasažených obcí, zatím o tom jednáme s tamními představiteli. Pokud se nic nepokazí, mohla by fotokniha spatřit světlo světa na první výročí neštěstí, tedy koncem června,“ láká vinař Bartoník.