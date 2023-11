Za šest řad pořadu s rodinou procestoval řadu zemí. „Nejvíce si diváci klepou na čelo z naší cesty do Iráku, kde jsme byli asi čtrnáct dní. Byli jsme v části, která se nazývá Irácký Kurdistán. Část má vlastního prezidenta a dalo by se říct, že je samostatná, i když oficiálně není. Situace v Kurdistánu je mnohem lepší než ve zbytku Iráku. Zážitek byl úplně jiný, než dostáváme v novinách. Člověk najednou tu zemi vidí na vlastní oči a je daleko přívětivější,“ vzpomíná Vrtal.

NEJDELŠÍ CESTA DO ASTANY

Cestování podle jeho slov zvládá rodina včetně dvou malých dětí dobře. Nevadí jim ani tisícikilometrové vzdálenosti. A vždycky je putování baví. „Naše první cesta byla do Astany, hlavního města Kazachstánu. Tehdy jsme jeli přes Ukrajinu a Černé moře do Gruzie, potom do Ázerbájdžánu. Pokračovali jsme přes Kaspické moře do Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a poté jsme se vrátili do kazašské Astany,“ připomíná Vrtal nejdelší cestu.

Podle něj si každý na cestách vystačí s několika základními věcmi. „Člověk by měl mít dobré pojištění, alespoň dvoje klíče a dvě platební karty od dvou různých bank a dobrou náladu. To bohatě stačí,“ míní Vrtal.

Řidič na takto dlouhých cestách musí podle Vrtala jet opatrně, aby předešel nehodě. Nejhorší, co rodinu zatím na cestách potkalo, bylo zapadnutí nebo nekvalitní palivo. „Musíte jezdit opatrně a mít auto, kterému můžete věřit. I když jsme připraveni na nejrůznější situace, zatím se nám nestalo, že by se auto porouchalo. Nejčastější průšvihy jsou, že jsem se jako řidič přecenil a vymetl nějakou díru nebo někam zapadl. Když jsme někam zapadli, vytáhli jsme se sami zpátky,“ říká cestovatel.

RADĚJI DELŠÍ CESTA, NEŽ BRODĚNÍ ŘEKOU

Člověk za volantem by neměl dále přeceňovat své síly ani výkonnost auta. „Radši si šedesát kilometrů zajedu, než abych jel do prudkého kopce nebo se brodil řekou, kterou bych nemusel překonat. Když si zajedu dvě a půl hodiny, je to pořád lepší než skončit v řece na dva dny,“ vysvětluje.

Na příští výpravu se rodina chystá do Severní Ameriky a poté do Jižní Koreje. Vrtalovým snem je i další vzdálená destinace, a to Austrálie. „Jediný problém je, že cestujeme s pejskem a Austrálie má přísné podmínky pro zvířata. Pes se musí na cestu připravovat alespoň rok, a i tak po příletu musí do desetidenní karantény,“ upřesňuje.

RADY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Na závěr dal Vrtal čtenářům Deníku několik rad, jak zvládnout začátky cestování. „Je to jednoduchý. Prostě se sbalte a jeďte. Je jedno kam, i na jak dlouho, ale naplánujte si to sami. Pak už je to na vás, jak jste si to časově i finančně zorganizovali a můžete být naštvaní maximálně na sebe. A i když na té cestě budete naštvaní, vrátíte se a budete na tu cestu vzpomínat v dobrém,“ nastiňuje.

Na cestování v zimě dobrodruh doporučuje například Turecko. „My jsme byli v tureckých horách před třemi roky, které jsou místy přes tři tisíce metrů vysoké. Bylo to super. Je tam několik desítek špičkově vybavených středisek se skipasy za pár korun. Mrzne tam, až praští,“ popisuje Vrtal. Dále jsou podle něj v zimě pěkné středomořské ostrovy jako Korsika nebo Malta.

