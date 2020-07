Frajer, který nás zachránil, pochválil cestující řidiče nabourané šaliny v Brně

Řidič tramvaje je frajer, který zabránil tragédii. To si myslí cestující Petr Konečný ze šaliny, která v úterý po střetu s dodávkou vykolejila v ulici Milady Horákové v Brně. „Celou dobu brzdil, i když tramvaj už byla mimo koleje. Zabránil tak horším následkům. Pustit brzdu, tak by tramvaj narazila do domu a to by lehkým zraněním jednoho cestujícího jistě neskončilo,“ sdělil ve středu Brněnskému deníku Rovnost muž.

Tramvaj vykolejila v úterý dopoledne po srážce s dodávkou v ulici Milady Horákové v centru Brna. Na videu komentář policejní mluvčí Petry Hrůzové a provozního ředitele DPMB Jana Seitla. | Video: Ondřej Požár