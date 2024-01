Nejnovější komedii Rudolfa Havlíka uvidí Brno jako první. Ve čtvrtek 1. února totiž zavítá do brněnského Cinema City Velký Špalíček komedie Franta mimozemšťan.

Nejnovější komedii Rudolfa Havlíka uvidí lidé 1. února v brněnském Cinema City Velký Špalíček. Snímek nese název Franta mimozemšťan. | Foto: se souhlasem TIC Brno

Ve snímku diváci uvidí Jakuba Prachaře, setkají se s řadou dalších oblíbených herců, jako jsou Tereza Ramba nebo Jiří Langmajer. Zásadní roli v příběhu hraje brněnský orloj na náměstí Svobody.

V Brně se koná ve čtvrtek 1. února předpremiéra filmu, a to v sedm hodin večer. K příležitosti celostátní premiéry 8. února budou z brněnského orloje vypadávat speciální mimozemské zelené kuličky. Bude to každou hodinu od jedenácti dopoledne do jedenácti večer – celkem vypadne třináct kuliček.

Snímek Franta mimozemšťan je komediální. „Baví mě dělat tenhle žánr a baví mě vytvářet humorné situace a správně je pointovat. Tady tím, že je to trochu mimozemské, jsem si mohl dovolit dělat to, co jsem chtěl a jak jsem chtěl, protože jde do jisté míry o fantazii. V tom se cítím jako ryba ve vodě, takže věřím, že ten humor se mi podaří přenést i na diváka,“ sdělil režisér snímku Rudolf Havlík. Má za sebou divácky úspěšné filmy Po čem muži touží a Ostrov.

Natáčení v Brně se konalo ve spolupráci s Brno Film Office pod TIC BRNO. Snímek vznikl s podporou Jihomoravského filmového fondu.