Na prohlídky je předem nutná rezervace. Na výběr mají zájemci z několika časů v odpoledních a podvečerních hodinách. „Prohlídky sálu Rady jsou v plánu od 24. do 27. ledna a od 31. ledna do 3. února. Rezervace vstupenek je na adrese vstupenky.ticbrno.cz. Prohlídky jsou zdarma,“ sdělila mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Podle Novákové je to novinka, která stojí za to, aby lidé viděli. „Odkryté barokní fresky jsou atraktivní a průvodci zájemcům povypráví o procesu jejich obnovy a další zajímavosti k několik let skrytým malbám. V případě velkého zájmu o prohlídky budeme uvažovat o možných dalších termínech,“ dodala.

V sále Rady vznikly fresky koncem dvacátých let osmnáctého století. Místnost dříve sloužila jako soudní tribunál. V té době v prostorech dnešní Nové radnice sídlil Zemský dům.

Budovu později využívali vojáci jako skladiště nebo město jako lidovou vývařovnu, což nepřálo umělecké výzdobě. Výsledkem toho byla taková devastace fresek, že bylo koncem 19. století rozhodnuto, že budou zakryty několika vrstvami omítek. Od té doby nástěnnou malbu nikdo neviděl až do roku 2019, kdy restaurátoři začali s jejím odkrýváním.

Celá rekonstrukce sálu Rady vyšla na čtyřiatřicet milionů korun.