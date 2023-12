Když za Mikešovou přijde nový pacient , udělá s ním vstupní pohovor a na základě toho zkonkretizuje objekt zájmu. „Pak provádím vyšetření, aby bylo cílené už na určitou oblast, kterou potřebuje člověk ošetřit. Zájem je velký. Většinou se domlouváme, aby lidé chodili alespoň jednou týdně. Kdyby to bylo častěji, vznikl by kapacitní problém. Uvidíme, jak to nastavíme příští rok. Když někdo potřebuje poradit preventivně, stačí návštěva i jednou na měsíc," povídá Mikešová.

Chodí za ní lidé většiny profesí. Nejvíce řidiči, ale i zaměstnanci pracující v kancelářích. „Princip mé práce spočívá v tom aktivovat co nejvíce jejich pohybový systém, aby fungoval. Jde hlavně o pohybová cvičení. Snažíme se zaměřit na to, abychom posílili svaly, které to vyžadují. Zároveň aby se uvolnily svaly, které jsou stažené až příliš," popisuje odbornice.

Právě řidičům dopravního podniku se snaží cvičení nastavit tak, aby ho mohli praktikovat třeba na zastávkách na konečných nebo o pauze, aby to nenarušovalo pracovní povinnosti. „Pozice za volantem vyžaduje častější cvičení. Nejenom až přijdou z práce, ale i během dne. Šalináři musí konstantně tlačit do nějakého řadiče, vyvíjí asymetrickou permanentní zátěž, která se za x hodin pracovní doby může projevit tím, že člověka začne časem něco bolet. Je potřeba to v průběhu pracovní doby kompenzovat," zmiňuje Mikešová.

Do budoucna Mikešová plánuje vypracování fotografického manuálu podle něhož by především řidiči mohli cvičit přímo ve vozech městské hromadné dopravy. „Nafotili bychom pomocí dobrovolníka několik cviků, které by se daly provádět s využitím madel nebo sedadel a řidiči je mohli cvičit v přestávkách mezi jízdami. Jednalo by se o tři čtyři kondičně zaměřené cviky," nastiňuje žena.

Součástí týmu v centru psychologických služeb a rehabilitace jsou kromě ní také dvě masérky a také tři psycholožky.