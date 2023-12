Podzemní garáže mají rozlohu deset tisíc metrů čtverečních a vejde se tam čtyři sta aut. Podle statistik Brněnských komunikací tam bylo například v pátek před polednem sto volných míst. „Výhodou pro řidiče je snadný vjezd bez komplikovaných zatáček, celý objekt působí velice příjemně a kultivovaně. Parkoviště je přímo propojené s foyerem Janáčkova divadla , to umožní návštěvníkům divadla přejít ‚suchou nohou‘ z auta do divadla," uvedla historička Miroslava Menšíková v Internetové encyklopedii města Brna.

Parkoviště využívají lidé, kteří pracují poblíž divadla, ale i ti, co do města dojíždějí například kvůli lékařům. „Do Brna jezdím dvakrát až třikrát do měsíce k zubaři nebo do banky. Parkoviště bývá plné hlavně ve dne, ale vždycky jsem našel místo v dolních patrech,” sdělil Deníku Ladislav Opálka.

Z garáží pod Janáčkovým divadlem je dostupné celé centrum Brna. „Má výhodnou polohu jak pro turisty, tak pro obyvatele a obyvatelky Brna, kteří si potřebují vyřídit věci ve středu i širším centru Brna," zmínila Zdeňka Obalilová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Parkoviště provozuje společnost Tymet parking. Odstavení auta tam od osmi ráno do deseti hodin večer stojí třicet korun za hodinu, od deseti večer do osmi hodin ráno pak vyjde na dvacet korun za hodinu parkování. Podle Opálky je ceník přiměřený.

V Brně funguje v současné době několik krytých parkovišť. Postupně vznikají další. Pokračuje stavba parkovacího domu v Šumavské ulici, kde vznikne přes čtyři sta míst pro auta. „Dokončení bude o dva měsíce posunuto zhruba na srpen příštího roku kvůli záležitostem souvisejícím s elektromobilitou. Nyní stále pokračuje hrubá stavba," podotkla Obalilová.

Nové parkovací plochy vzniknou i přímo v centru města. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla už například mají stavební povolení pro parkovací dům na Skořepce, kde bude asi 120 parkovacích míst. „Brněnské komunikace zahájí v nejkratší době výběr zhotovitele. Měli bychom ho začít stavět na jaře příštího roku. Je to poměrně důležité místo i vzhledem k tomu, pokud se uskuteční přechod stavebního úřadu na Orlí, kde dříve bývala pošta," přiblížil Kratochvíl.

V bezprostředním centru Brna zaparkují řidiči také pod plánovaným Janáčkovým kulturním centrem. V podzemních garážích vedení města počítá se zhruba dvěma sty místy pro auta. „Je to betonová stavba, budeme muset doladit rozvody a vzduchotechniku," nastínil Kratochvíl. Podzemní parkoviště bude funkční až po dostavbě samotného centra.

Ve fázi projekční přípravy je i stavba parkovacího domu v Bítešské ulici v blízkosti univerzitního kampusu v Bohunicích. Plánovaná kapacita je šest set míst. „Máme územní rozhodnutí a a řešíme další stupeň přípravy," doplnil Kratochvíl.