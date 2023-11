Širokou gurmánskou nabídku si letos vychutnají návštěvníci brněnských adventních trhů. Ve středobodu brněnské vánoční gastronomie, tedy na nádvoří Staré radnice, vyzkouší zájemci originální nabídku devíti podniků z gastronomického průvodce Gourmet Brno.

Takto vypadalo minulý rok centrum Brna v adventním období | Foto: Amálka Mrkosová

Kromě doprovodného programu si Brňané užijí například teplou vánoční sangriu, lokše na slano i sladko, svařáky inspirované rakouskou Vídní nebo pečené marshmallows.

Mimo to slibují pořadatelé například rovněž lahodné bagely, tradiční Turbomošt nebo sladké a slané dezerty. „Dále pak různé sušenky, jablka v županu nebo horkou čokoládu z Café Momenta, ústřice se šumivými víny z vánočního baru Klára Bára Wine Café, anebo třeba kimchi zelňačku z Večerky Brno. Podniky také chystají speciální tematické dny, takže se lidé na místo mohou vracet každý týden,“ nechala se slyšet mluvčí brněnského Turistického informačního centra Hana Bánovská.

V sousedním dvorku na Staré radnici navíc vyroste nová vánoční vesnička pro děti, kterou vytvoří vánoční stánky v dětské velikosti. Zábavu pro nejmenší návštěvníky připraví třeba brněnská zoologická zahrada, vědecké centrum Vida, Moravská galerie v Brně nebo ženský vzdělávací spolek Vesna. „Velmi se na to těším, dětičky si budou moct hrát ve stáncích na prodavače, něco si naoko uvařit,“ zmínil ředitelka informačního centra Jana Janulíková.

Romantické prostředí pod vánočně vyzdobenou věží Staré radnice zkrášlí světelná instalace s názvem Vánoce nad Draka. Kultovní brněnský drak si tak vůbec poprvé oblékne o Vánocích svetr, radostí z přicházejících svátků vychrlí plameny a bude čekat ve své sluji.

„Brněnské Vánoce nadále rostou a rozšiřují se do dalších zajímavých lokací. Oživování více i méně zapadlých částí centra je iniciativou, kterou chceme rozvíjet nabídku vánočního města a nabídnout to pravé adventní rozjímání v kulisách slavnostně vyzdobeného města. Je to jako bychom postupně rozsvěceli další a další světla na mapě. Návštěvníci trhů se pak budou moci nechat překvapit skoro na každém kroku,“ doplnila Janulíková.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov