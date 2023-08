Placzek se narodil na konci září roku 1905 v domě číslo tři na náměstí Svobody. Byl nejstarší ze tří dětí Marianne a Alfreda Placzkových. Jako jediný z rodiny přežil druhou světovou válku. Přestože se snažil své příbuzné přesvědčit, aby uprchli před Hitlerem, poslechl ho pouze jeho bratr Friedrich. Odvezl svou těhotnou ženu do Anglie.

Sám Friedrich se ale vrátil do Alexovic, kde vedl otcovu továrnu. Právě v ní se týden po německé okupaci dostal do potyčky s nacisty, po které se v tovární vile zastřelil. Při transportu do koncentračního tábora zemřela jeho mladší sestra Edith, později nacisté zavraždili také oba rodiče.

V té době se již celosvětově uznávaný fyzik Georg Placzek před nacisty ukrýval v Americe. K projektu Manhattan, utajenému americkému vývoji atomové bomby za druhé světové války, se Placzek spolu se svou skupinou připojil v roce 1943. Podobně jako spousta dalších evropských emigrantů byl klasifikovaný jako britský občan. Namísto Los Alamos tak pracoval v kanadském Chalk River. Jeho práce v oblasti matematické fyziky měla základní význam jak pro tehdejší vývoj atomové bomby, tak pro vývoj atomových reaktorů.