Girlandy mají v Brně dlouholetou tradici. Fungují od padesátých let minulého století a poslední renovace se dočkaly před patnácti lety. Nové označila odborná porota za nejzdařilejší ztvárnění identity města. „Autoři svým návrhem vytváří příběh, který sdělují přístupnou a srozumitelnou formou,“ vyjádřila se k návrhu porota. Dodala také, že má návrh z pohledu realizace málo rizik.

Problémy nového vánočního osvětlení Brna: girlandy budou vypnuté i přes Vánoce

Objevily se ale komplikace. Problém s vypadáváním signálu, který se projevoval blikáním nebo svícením modré barvy, nevyřešila ani výměna trubic. „Identifikovali jsme chybu na straně dodavatele. Problém se nedal předvídat, neprojevil se ani při běžném testování před instalací do centra města,“ uvedl Jan Machát ze studia VISUALOVE. Mezi úspěšné projekty dílny patří například vánoční hvězda na nádvoří Staré radnice nebo nafukovací planety na Kraví hoře.

Díky nové plastové součástce, která zajišťuje lepší izolaci, budou VISUALOVE moci během několika týdnů opravit všechny LED trubice. Speciální dílek se tiskne na 3D tiskárně v brněnské digitální dílně FabLab. Výroba jednoho kusů trvá kolem pětačtyřiceti minut a celkem jich bude potřeba zhruba sedmnáct set.

Trable s vánočním osvětlením v Brně: nové girlandy jsou vypnuté

Celkem šestatřicet girland na ulicích Česká, Středová, Běhounská, Kobližná a Masarykova se nyní bude postupně odinstalovávat, vsazen do nich bude vytištěný dílek a následně se pak dostanou zpět do ulic. Z páteční na sobotní noc technici odstranili girlandy v ulici Česká. Podle odhadu Macháta by se Brno mohlo na konci března rozsvítit celé, záležet bude i na testovacím týdnu girland na Středové.

Aktivní přístup v řešení problému ocenila i uvolněná zastupitelka města pro marketing a PR Kateřina Jarošová. „Ráda bych poprosila Brňany o shovívavost, technologické problémy u podobných projektů občas nastávají,“ uvedla Jarošová. Taky se domnívá, že lidé studiu toto pochybení odpustí.

Jaké girlandy mohou lidé v ulicích vidět:

Ulice Běhounská je zasvěcená zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi.

Girlandy tam vyobrazují DNA a na Běhounskou ulici se hodí díky malému zahlcení vizuálním smogem a reklamami.

Girlandy na Kobližné pak odkazují na Leoše Janáčka a jeho hudbu, přesněji na jedno z jeho nejznámějších děl - Sinfonietta.

Na ulici Česká, Středova a Masarykova procházející uvidí logotyp Brna a čárové kódy významných dat české historie.

LUCIE BURIANOVÁ